▲阿雅當初會開始吃素是希望能祈求爸爸身體健康。（圖／微博@新浪娛樂）

▲阿雅（中）和大S（右）、小S（左）姊妹，就讀華岡藝校時就已認識。（圖／阿雅臉書）

47歲女星阿雅（柳翰雅）去年7月開始復出，頻頻在抖音與微博和粉絲互動，近日她就透過抖音回答粉絲自己吃素的原因。阿雅表示她18歲時，為了祈求爸爸身體健康，所以靠吃素來許願，沒想到一吃就吃了快30年，到爸爸過世後，她仍堅持這個習慣，甚至就連懷孕、坐月子時也沒有吃肉，但她依舊很健康，要大家不用擔心她。阿雅吃素近30年，經常跟粉絲分享茹素的好處，想不到卻有許多網友反過來勸她多吃肉，認為這樣身體才健康。為此阿雅特地拍影片，跟大家分享自己吃素的原因，「」。阿雅說她當時只想著可以再多堅持一個月、再一個月，結果就這樣養成了吃素的習慣；就算後來爸爸因直腸癌過世，她也一直維持茹素，甚至連懷孕、坐月子時都沒有吃肉。阿雅說她那時候都會諮詢營養師，如何吃素吃得健康，也補充了很多營養素，所以身體沒出現什麼問題，甚至產後恢復也特別好。阿雅也因此推廣大家吃素，「如果吃素吃對的話，對身體還是有很多好處的」，例如綠葉蔬菜富含的硝酸鹽（Nitrate）能幫助提升運動表現，植物中還有許多營養素能抗發炎、降低膽固醇、預防心血管疾病等，只要攝取均衡，身體就不會有其他問題。另外也有粉絲猜測，跟阿雅說吃素可以許願的人，應該就是她的好閨密大S（徐熙媛）。大S過去也是演藝圈的著名素食者，她為了祈願愛犬「五妹娘」可以多活久一點，所以開始吃素，也堅持了10多年，一直到嫁給汪小菲後為了調養身體備孕才破戒吃肉，當時這段故事也讓不少人鼻酸。