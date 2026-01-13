我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭姓會計師及劉姓代辦業者替詐團、洗錢集團代辦人頭公司行號並製造假交易紀錄，以此獲利百萬元。（圖／翻攝畫面）

位於高雄市一間會計事務所的鄭姓會計師，涉嫌協助詐騙集團設立人頭公司，以此協助詐騙集團詐欺、洗錢。其手法以節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後設立公司，並製造不實交易紀錄等佯裝各公司間合法交易，規避查緝。專案小組7日持搜索票、拘票兵分多路逮人，一共查緝鄭姓會計師在內等36人到案，其中包含10名員工，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等移送偵辦，另鄭姓會計師遭到羈押。刑事警察局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件，發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶之情形。經深入追查後發現，高雄市的某會計師事務所涉嫌重大，鄭姓會計師於2024年起會同劉姓代辦業者替多名詐騙、洗錢集團合作代辦人頭公司行號，並偽造不實發票、出貨單等憑證偽造交易紀錄，以此獲利百萬元。由於該事務所經手申辦之公司成為警示帳戶者，比例達20%。遠高於全國平均值的1.8%，引起注意。專案小組於7日持橋頭地檢署及法院核發之拘票及搜索票會同財政部南區國稅局人員前往高雄市、新北市、臺中市、宜蘭、屏東等地，查緝鄭姓會計師等36人到案，於高雄市2處會計師事務所查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送橋頭地檢署偵辦。經檢察官複訊後，法院裁定鄭姓會計師羈押，劉女則以15萬元交保。刑事局呼籲，執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，實在是得不償失。警政署也持續要求全國各警察機關，針對公司戶涉詐的案件，向上溯源追查，斬斷詐欺產業鏈，以確保民眾財產安全。