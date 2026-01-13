我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國啦啦隊女神李珠珢（如圖）在台灣有超高人氣。（圖／記者吳翊緁攝影）

喜劇演員林妍霏在脫口秀中模仿韓籍啦啦隊成員李多慧說中文的口音，還調侃「有人類這樣講話嗎」，更猜測李多慧回家後一定會抽菸、喝酒、罵髒話，事實上，這不是她第一次開韓籍啦啦隊玩笑，在李珠珢剛來台灣時，拍了一部全家便利商店的廣告，林妍霏看完之後說，「三小啊！這樣也可以？」還虧台灣男生只愛韓國進口。林妍霏之前曾在脫口秀中提到，台灣男生越來越迷戀韓國啦啦隊，台灣的女孩已經滿足不了他們，只愛韓國進口，她提到「AI女神」李珠珢剛來台灣時，拍了一部全家的廣告，廣告中李珠珢先是自我介紹，接著就一直喝水，最後用「李珠珢」的諧音哏，用台語說出「我愛喝水」，林妍霏看完大翻白眼，「三小啊，這樣也可以？」林妍霏說，當時以為留言處會都是罵聲，結果沒想到大家都說「珠珠寶貝接地氣，可愛」，讓她更加問號，還說如果今天是蔡英文來，肯定會被說，「就說總統不要選女的吧！」對於這樣的玩笑話，富邦育樂也表示，「希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作」。雖然當時台下笑聲不斷，不過或許是因為李珠珢的中文沒那麼好，人氣也沒有李多慧高，就在她開完李多慧玩笑後，李多慧馬上親上火線回應，直呼會重新審視自己的中文，當作持續進步的動力，還要粉絲放心，「我真的沒事。」更引來粉絲心疼。