行政院主計總處日前公布「115年至117年各縣市財力級次表」，許多縣市被調整，其中台中市從第2級降到第3級。台中市長盧秀燕今天表示，台中財政困難，降級也是好事，很多重大建設案的地方自籌款比例會降低，提醒轄下各機關和主計處盤點，並向中央爭取把多編的自籌經費退回來。盧秀燕在2屆市長任內努力降低市庫負債比，將財力從3級提升到2級，一直引以為豪，但在申請中央補助經費時，經常因「地方財力較佳」被中央依法打折扣，多次氣得喊不公平。今（13）日她主持中市府市政會議時說，台中市財力從第2級被降為第3級，「降得並不多，這是好事」！她指出台中財政很困難，這幾年經常透支或短差，降級後許多重大建設的地方自籌款比例會降低，市府財政負擔也會減少。她也提醒，有些案子之前已經報到中央，原本用2級財政計算，調降後不需要自籌那麼多，請各機關注意財政分級調整後的差異，提醒中央進行補助款的調整，也請主計處掌握全府的財政差異，爭取把自籌經費退回來。新版《財劃法》今年上路，中央調整各縣市財力分級，第1級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第2級為「新北市、金門縣、花蓮縣；第3級桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。由於財力分級涉及各縣市申請中央補助款的法定比例，導致許多預算必須重編或調整，引起基層公務員怨聲載道。