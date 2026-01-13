我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林妍霏（如圖）詆毀李多慧、李珠珢議題持續延燒。（圖／STR Network YouTube）

林妍霏性騷博恩：想被「亂上」！網友再怒轟

▲林妍霏（如圖）演出時性騷博恩，引來不少抨擊聲浪。（圖／翻攝自林妍霏臉書）

回顧林妍霏談論李多慧、李珠珢的演出遭到炎上風波，《NOWNEWS今日新聞》詢問其所屬薩泰爾娛樂，直至截稿前尚未收到回應。

喜劇演員林妍霏嘲諷李多慧、李珠珢遭炎上風波言燒，過往片段也被翻出放大檢視，其2023年於單口劇場表演時談論「Me too」事件，嘲諷地說「想報名被博恩『亂上』」，甚至點名先前爆出「Metoo」藝人宥勝、黃子佼、NONO等成為《亂上》脫口秀演出的「票價區位」，失控言論再度引爆網友炸鍋：「簡直丟臉丟到外國去」、「公開道歉！」、「這算對受害者傷口上灑鹽吧！」林妍霏於脫口秀口喜劇上演出以下內容，「前陣子很多Metoo事件，那喜劇圈還沒有，因為我男朋友也是喜劇演員，他眼紅博恩很久了，他就說：『還是你也去隨便爆料一下？讓博恩翻車』，我說：『我去爆料？我他X都想報名好不好！』」引發台下笑聲。林妍霏再調侃博恩，「而且博恩粉絲這麼多，我覺得我們可以湊一個千人團報，明年博恩也不用辦什麼《拳上》了，他可以直接辦一個《亂上》，萬女期待，啊，還有gay、還有gay。」並譏諷先前爆出Metoo藝人宥勝、黃子佼、NONO等成為「票價區位。」該段單口喜劇演出引發熱烈討論，有人稱讚林妍霏段子有創意、與時俱進，不過更多的是抨擊聲浪，「妳降低了台灣表演工作者的格調，簡直丟臉丟到外國去」、「公開道歉！」、「這算對受害者傷口上灑鹽吧」、「全程緊皺眉頭」、「她真的很不怕死。」