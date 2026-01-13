我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣好手許育修、葛藍喬安娜、曾俊欣今年皆在澳網會外賽中落敗，無緣晉級次輪，因此台灣選手只有謝淑薇將攜手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰女雙賽場，力拚生涯第8座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

輪次／名次 獎金（澳元） 冠軍 415 萬 亞軍 215 萬 四強 125 萬 八強 75 萬 第一輪（正賽） 15 萬

1/12–1/15：男女單打會外賽。





1/14：百萬美元「一球制勝」特別賽 (1 Point Slam)。





1/18：正賽第一輪開幕（連續第三年於週日開打）。





1/25–1/26：單打16強賽（第四輪）。





1/27–1/28：男女單八強賽。





1/29：女子單打準決賽。





1/30：男子單打準決賽、混雙決賽。





1/31：女子單打決賽、男女雙打決賽。





2/1：男子單打決賽、青少年單打決賽。





▲2026年職業網球賽季才剛揭幕，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）卻做出一項重要決定，這位38歲老將於於今（6）日宣布，因身體狀況尚未恢復至比賽標準，確定退出下週開打的ATP250等級阿德雷得國際賽，並將全力備戰即將登場的澳洲網球公開賽。（圖／美聯社／達志影像）

男單組：世代交替與老牌傳奇的碰撞

女單組：火力與防禦的對決

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）在年終總決賽以7：6、7：5擊敗艾卡拉茲，完成二連霸。2025年他拿下澳網、溫網與年終賽等六座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）力爭衛冕，其強悍的底線火力和發球是奪冠最大本錢。（圖／路透／達志影像）

2026年新球季的網球大滿貫序幕正式揭開！澳洲網球公開賽（Australian Open）1月12日至2月1日起在墨爾本公園展開為期15天的巔峰對決。本屆賽事不僅匯聚了艾卡拉茲、辛納、喬科維奇等頂尖球星，總獎金更一舉突破1.115億澳元（約新台幣23.6億元），刷新澳網歷史紀錄，成為全球體壇矚目的指標焦點。澳網是大滿貫中唯一在南半球夏季舉行的賽事，1月氣溫常飆破攝氏35度。加上較重的比賽用球與硬地球場特性，球速偏慢、彈跳較低，對選手的體能耐力與底線拉鋸能力將是極大考驗。同時澳網也是全年第一個大滿貫賽事。比賽項目包括男女單打、男女雙打和混合雙打，另有青少年和輪椅網球比賽。值得一提的是，台灣好手許育修、葛藍喬安娜、曾俊欣今年皆在澳網會外賽中落敗，無緣晉級次輪，因此台灣選手只有謝淑薇將攜手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰女雙賽場，力拚生涯第8座大滿貫冠軍。本屆澳網獎金池再度調升，不僅冠軍獎金驚人，各輪次的晉級獎金也全面提高，顯現四大滿貫賽首站的領導地位。今年賽事從1月12日的會外賽開跑，正賽將從1月18日正式引爆戰火。被譽為當今網壇「絕代雙嬌」，艾卡拉茲憑藉強大的爆發力與 2025 法網冠軍頭銜來勢洶洶；辛納則在硬地展現極高穩定性。38歲的塞爾維亞傳奇，身為澳網「墨爾本之王」，豐富經驗與穩定性仍是所有後輩的夢魘。以強大發球與長盤拉鋸能力著稱，是爭冠的黑馬人選。力爭衛冕，其強悍的底線火力和發球是奪冠最大本錢。世界球后持續展現統治力，已逐漸克服硬地適應問題。心理素質顯著進化，去年擊敗莎芭蓮卡封后後，各界期待其再次登頂。國際訊號1｜24小時不斷電的官方主訊號 今年的國際訊號全面升級，內容更立體、節奏更流暢，從早到晚滿滿都是澳網，內容包括 每日精華、賽前分析、精彩直播賽事、當日回顧、經典比賽重播。國際訊號2｜最刺激的多場次動態訊號、掌握每一刻激動瞬間 多場次即時切換，帶你從場地到場地捕捉賽會中最刺激、最關鍵、最爆點的瞬間，破發點 、傷退、神級救球通通不漏。同時穿插記者會、訪談、色彩故事、場邊花絮，讓你不錯過 賽場上的動態。