台灣網球好手謝淑薇日前與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本國際女網賽雙打拿下冠軍，在WTA阿得雷德網球賽女雙首輪以6：4、6：3擊敗加藤末唯以及史托勒（Fanny Stollar）闖進8強，在澳網開打前展現出絕佳氣勢，有望力拼生涯第8座大滿貫冠軍。

去年澳網屈居亞軍　謝淑薇力拼生涯第8座大滿貫

去年澳網謝淑薇與奧絲塔朋科一路殺進決賽，但最終不敵湯森（Taylor Townsend）與辛妮亞柯娃（Kateřina Siniaková）屈居亞軍，在法網女雙止步第二輪後，溫網兩人再度闖進決賽，但同樣鎩羽而歸，經歷過一年的磨合後，兩人在澳網前拿下睽違19個月的冠軍，也為澳網進行最終備戰。

「謝奧組合」特色明顯　澳網硬地成關鍵

謝淑薇戰術多變且極具手感，擅長角度與變線打法，用球路和節奏改變讓對手難以預測。而奧絲塔朋科以強力進攻及底線狂抽著稱，單打力量感十足，在雙打中同樣能以強勢球回壓對手。

兩人的組合特性為「一攻一巧」謝淑薇提供戰術變化、網前智慧及控球節奏，奧絲塔朋科提供火力與制壓的底線攻擊，這種風格對比讓對手每一分落點與節奏都難以穩定掌握。澳網硬地速率相對較快，有利於奧絲塔朋科強力擊球施展；同時謝淑薇的變化能有效打亂節奏，壓制火力型隊伍。

雖然目前官方種子尚未公開，但以布里斯本賽表現及謝淑薇過去在大滿貫取得的成就，她們仍是本屆澳網具競爭力的奪冠熱門組合。

資料來源：《WTA



