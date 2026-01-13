我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名64歲潘姓保母，前（2024）年在照顧1歲10個月大尤姓男童期間，因餵食起司饅頭時疏未注意吞嚥狀況，導致男童噎食缺氧，歷經一個多月加護治療後仍不治。台北地檢署今（13）日偵結，依《刑法》過失致死罪嫌，對潘女提起公訴。檢方指出，潘姓保母持有居家托育服務人員證書，自2023年12月起受託照顧尤童，應具備足夠專業意識知未滿2歲幼兒的呼吸道與吞嚥功能尚未成熟，餵食時須依其咀嚼能力調整食物大小與速度，並全程在旁觀察，確認吞嚥無虞後才能再餵下一口。案發於2024年3月18日中午，潘女在住處餵食尤童起司饅頭時，未注意其吞嚥情形，導致男童口腔與咽喉內被塞入至少5塊饅頭碎塊，造成呼吸道阻塞。潘女發現男童出現頸部歪斜、臉部及嘴唇泛紫等異狀後，卻未第一時間撥打119求救，也未立即實施完整急救措施，而是先聯絡友人及社區保全，最終由友人及警衛代為報案。直到接獲119救護人員電話指示後，潘女才對尤童進行CPR，並自口中挖出2塊饅頭碎塊。警消到場後緊急將男童送醫，尤童一度恢復心跳與呼吸，但醫師插管檢查時，發現其咽部仍卡有3塊饅頭碎塊。檢方指出，男童因呼吸道阻塞、缺氧時間過長，導致缺氧性腦病變，送入加護病房治療逾一個月，仍無法恢復中樞神經功能，最終於2024年5月2日，在家屬同意下撤除維生機器，宣告死亡。事後尤童父母提出告訴，檢察官審酌潘女身為專業保母，卻違反照護注意義務，與男童死亡結果具有相當因果關係，依法提起公訴。