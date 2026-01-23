我是廣告 請繼續往下閱讀

▲步入婚姻後，黃雨欣一度選擇將生活重心拉回家庭，育有一子一女，生活平穩而安定。（圖／翻攝自黃雨欣FB）

▲黃雨欣加入台視實境節目《最強的身體》，感受到對一位退役多年的選手來說，這是場回憶與熱血的重逢。（圖／翻攝自黃雨欣FB）

黃雨欣今（23）日迎來46歲生日，人生走過的路比螢幕上更精彩。出身體育世家、擁有跆拳道五段黑帶資格的她，曾是國手級選手，代表國家出征無數比賽。退役後她轉戰演藝圈，憑藉《天下父母心》、《世間情》、《風水世家》等八點檔作品嶄露頭角，清新自然的形象加上實力派演技，迅速成為觀眾熟悉的面孔。婚後淡出演藝圈專注家庭。近日她因參加節目《最強的身體》重回螢光幕，但瘦身近照卻引發粉絲關心，她也親自幽默回應：「是照騙，我很健康！」從運動場走進電視螢幕，她用行動證明，無論何時站上幕前都能發光。步入婚姻後，黃雨欣選擇將生活重心拉回家庭，育有一子一女，生活平穩而安定。她的丈夫是教練為人低調，但一直是她堅強的後盾。兩人相識於黃雨欣演藝事業穩定期，丈夫被形容是理性沉穩型，個性務實，給了她演藝路上難得的踏實與安穩。黃雨欣曾在訪談中笑說，老公不浪漫，卻非常可靠，「他不太講甜言蜜語，但他都用行動讓我安心。」這段婚姻讓她得以放心淡出演藝圈，轉而享受生活中最平凡也最真實的幸福。儘管一度未頻繁曝光，但黃雨欣仍擁有許多關心她的粉絲。近日她在社群分享近況，卻因身形纖瘦引來不少人關心健康狀況。對此她親自澄清：「是角度問題啦，照騙而已，我很健康，謝謝大家關心。」一如她過去給人的印象，黃雨欣依舊保有一貫的幽默與灑脫，也用實際行動回應外界的關注——她活得自在、自律且充滿生命力。而黃雨欣加入台視實境節目《最強的身體》，感受到對一位退役多年的選手來說，這是場回憶與熱血的重逢。她也在社群發文寫下：「真的很感謝《最強的身體》製作單位找到我，我沒有想過這輩子還能再一次感受到當年身為選手的那種氣氛和壓力，那種『來真的』的感覺，是退役後參加任何活動或比賽都不可能再出現的。」她坦言，站在比賽現場的那一刻，「真的覺得自己回到了2002年」。這段文字，不只是回憶，更像是一種肯定，功夫姐的身手依舊，那顆從未熄滅的戰鬥魂還更加燃燒。1月23日的壽星不只有黃雨欣，還有香港模特兒楊崢、馬來西亞女歌手李心潔、香港演員張景淳、香港歌手王友良、香港女藝人黃心穎 、韓國女子偶像團體Hello Venus成員李瑜瑛 、韓國男子偶像團體ONF成員Wyatt ，粉絲們一起祝他們生日快樂吧！