民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺接受初選結果，強調將會全力支持黨提名人，要團結對外打贏2026，讓高雄持續前進，疾呼「高雄不能輸，民進黨也不能分裂」。對於初選結果不如預期，林岱樺首先感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，強調初選結果不改服務高雄的初心與承諾，並表示參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。對於後續整隊工作，林岱樺表示，盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。」在政策推動上，林岱樺指出，自己仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。林岱樺最後表示，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，自己輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心，也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。