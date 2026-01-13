我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧口音被嘲笑，粉絲超心疼。（圖／李多慧Threads＠le_dahye）

粉絲力挺有原因 長期付出不是嘴上說說

▲李多慧不論是風災、地震都捐款幫助災民，更時常將「我要留在台灣」放嘴邊，讓不少粉絲相信「她是真的愛台灣」。（圖／記者張一笙攝）

▲李多慧在花蓮風災時親自前往花蓮當「鏟子超人」，協助災後重建，感動不少台灣人。（圖／李多慧經紀人提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧近日再度成為社群熱議焦點，起因是她被林妍霏在節目中調侃中文口音，相關片段曝光後迅速在網路流傳，引發不少討論。有網友認為玩笑過頭，也有人替李多慧抱不平，直言她長期努力學中文、融入台灣生活，不該被簡化成笑點。隨著討論擴大，更多粉絲開始回顧她來台以來的實際行動，認為外界會「一面倒挺她」並非沒有原因，直言：「她是真的愛台灣！」不少粉絲在留言區強調，李多慧之所以獲得高度支持，關鍵在於她多年來對台灣的真心投入，自來台發展後，她不僅積極學習語言、文化，也多次在公開場合表達對台灣的喜愛，並非短期話題操作，對比其他爭議事件，粉絲認為她展現的是持續行動，而非單次表態，甚至多次公開表示：「我要留在台灣！」這也是許多民眾願意在風波出現時選擇站在她這一邊的重要原因。隨著討論升溫，網友也整理出李多慧過去的公益紀錄：2024年台灣發生0403花蓮大地震時，她曾低調捐出30萬元協助災民重建；到了2025年1月，她又將YouTube頻道收益中的50萬元捐給兒童福利機構，相關消息曝光後，讓不少人直呼「這不是第一次」，這些紀錄也成為粉絲反擊酸民的重要依據，認為她對台灣的關懷早已落實在實際行動上。2025年9月26日，李多慧再度透過社群平台發文，表示已經透過賑災基金會捐出30萬元，協助花蓮風災災民。她隨後更於10月1日親自現身花蓮光復鄉，投入災後整理工作，拿起鏟子幫忙清理環境化身為「鏟子超人」，她在現場也暖心表示「台灣就是我的家」，讓當地居民與支持者相當感動。更令人動容的是，李多慧原本計畫花50萬元在台灣購車，方便日常工作與生活，但在看到花蓮災民面臨的困境後，她選擇暫緩個人計畫，將資金轉為實質捐助，此舉再次引發網友熱議，不少人認為，正是這樣的選擇，讓她不只是「來台工作的外國藝人」，而是真正把台灣視為生活一部分的人，也難怪每逢爭議，輿論往往自然向她靠攏。