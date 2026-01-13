我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍營新人許育璿在北屯區掛出與江啟臣合體的大看板。（圖／翻攝許育璿臉書，2026.01.13）

國民黨台中市長之爭，江啟臣與楊瓊瓔將於16日進行第一波協調，近來藍營內部及友軍動作頻頻，不僅市長盧秀燕10日主動喊話，希望黨中央在一月底前協調底定；白營議員江和樹今天也強調「白營支持者普遍挺江啟臣」；被視為江啟臣子弟兵的藍營新人許育璿，則在北屯區掛出10面江啟臣合體的大看板，喊話黨中央徵召最強參選人江啟臣。曾是江啟臣幕僚的許育璿，屬國民黨年輕世代，日前他與其他年輕參選人合組市議員選戰的「F4」爭取黨內提名，今（13）日他與江啟臣的合體看板，在北屯10個重要路口亮相。許育璿表示，他支持江啟臣參選台中市長，不僅因江的民調碾壓式領先對手，且多年來穩健問政、外交經驗完整，國際視野與在地經驗能帶領台中邁向國際級城市。他指出7年前黨內初選時，江啟臣以些微之差敗給盧秀燕，卻展現「願選服輸」的高氣度全力輔選，贏得支持者肯定。台中是2028重返中央的基礎，有輸不得的壓力，因此他呼籲黨中央，為免初選內耗應展現決斷力，徵召最強參選人穩住基層信心。許育璿同時在臉書發文，指北屯是台中成長最快、最有活力的行政區，短短10 年人口增加4.6 萬人，江啟臣提出「旗艦城市」概念，自己則有「旗艦城市三箭」，包括親子政策AI教育啟蒙、全齡運動生活再升級、智慧交通通勤不卡關，補齊北屯關鍵拼圖。未來他若有機會進入議會，將與江啟臣、立委黃健豪中央、地方攜手連線，在世代接力下展現城市治理氣象，讓北屯成為生活品質最好的旗艦城標竿。