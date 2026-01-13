我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳婉君在臉書上曬出泡泡浴照，吸引大批粉絲朝聖留言。（圖／翻攝自吳婉君臉書@吳婉君 Cocco Wu）

泡泡浴畫面曝光 氣質與性感並存

▲吳婉君泡泡浴照讓不少粉絲直呼：「狀態真好！」。（圖／翻攝自吳婉君臉書@吳婉君 Cocco Wu）

親吐拍照動機 想到雪地泡溫泉

留言區熱鬧洗版 粉絲讚美不斷

曾演出多部八點檔、累積穩定戲迷基礎的台八女神吳婉君，憑藉亮麗外型與自然演技，在觀眾心中建立鮮明辨識度，她平時也相當活躍於社群平台，樂於分享拍戲花絮、生活日常與造型穿搭，讓粉絲能近距離感受她私下的一面。10日晚間，吳婉君突然在社群平台上釋出一組泡澡照片，畫面風格清新中帶點性感，瞬間吸引大量網友點閱與轉傳，不少粉絲直呼彷彿收到「深夜驚喜包」，留言區短時間內湧入大量互動，紛紛大讚她狀態超好。從照片中可見，吳婉君將長髮盤起，整個人浸泡在浴缸之中，細緻泡泡自然遮擋身體線條，只留下鎖骨、肩頸與臉部輪廓，畫面既保有美感也不失分寸，她對著鏡頭露出甜美笑容，偶爾俏皮地玩起泡泡，讓整體氛圍顯得輕鬆又療癒。吳婉君家中浴室柔和的燈光映襯著肌膚質感，呈現出宛如雜誌寫真的視覺效果，讓不少網友直呼畫面「很有質感」，並非刻意走火辣路線，而是一種兼具生活感與女神氣場的自然魅力。吳婉君也在貼文中分享拍照靈感，坦言自己一直很嚮往能在雪地裡泡湯，感受冬日的放鬆與浪漫氛圍，只是目前尚未有機會實現，因此先在家中以泡泡浴過過癮，替生活增添一點儀式感。吳婉君還幽默自嘲，原本不打算洗頭，卻為了泡澡只好「認命」，這段輕鬆分享讓粉絲感受到她真實又可愛的一面，許多網友也留言表示，看到照片彷彿替自己放了一次假，間接帶動不少人對居家療癒生活的想像與共鳴。吳婉君貼文曝光後不到數小時，就吸引上千人按讚朝聖，留言區更是熱鬧非凡，粉絲紛紛誇讚她狀態維持得相當亮眼，也有人形容畫面像「貴妃沐浴」、「香香公主」，對她的氣色與氣質給予高度肯定。大部分網友則以幽默方式與吳婉君互動，笑稱泡泡實在太多，幾乎「遮住視線」，形成一片輕鬆歡樂的討論氛圍。從戲劇作品到社群互動，吳婉君逐漸累積屬於自己的個人品牌形象，她不僅在角色詮釋上持續突破，也透過日常分享讓粉絲看見舞台之外私下的生活。