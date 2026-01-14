2026年元旦起，內政部國土署正式實施「土石方全流向管理新制」，要求清運車輛必須強制加裝GPS，並使用電子聯單追蹤，這項環保鐵腕政策卻意外引發全台營建業的「土方之亂」。由於土方合法去化管道嚴重飽和，全台多處工地因廢棄物無處可去被迫停工，市場更傳出目前僅剩廢棄物處理龍頭可寧衛（8422）具備處理量能，激勵其股價連2日強攻漲停，創下分拆後新高。《NOWNEWS》整理了土方之亂原因，和後續可能影響，讓你一次看懂。
建商惡夢：有錢也排不到坑洞
此次混亂的核心在於「合法掩埋量能」與「實際產出量」的嚴重失衡。根據台灣省不動產建築開發公會統計，全台具填埋功能的土資場僅剩18處，剩餘容量約850萬方，遠低於每年平均需填埋的1000萬方。
在政府加強查緝非法傾倒的壓力下，合法掩埋場成了極度稀缺的資源。業內人士指出，由於土方去化困難，處理成本已暴漲數倍，甚至有業主為了避免承包商虧本逃命，直接將經費提高3成。建商找不到土方去處，也只能被迫停工，不動產開發公會日前也召開記者會，痛訴管制新制猶如要建商去死。
不動產開發公會哀嚎：盼政策延後4年
不動產開發公會理事長吳國寶對此強烈抗議，直指國土署雖稱台北港等處可收容，卻無明確時程。建商同時面臨「廢土出不去」與「央行18個月限期開工」的雙重夾擊，目前因為廢土無法處理，難以在18個月內開工，將面臨貸款收回或加息壓力。公會對此提出3項訴求，包括將新制延後至2030年實施、實施初期採紙本與電子併行，如果廢土清運新制沒有延後空間，希望央行可以鬆綁18個月需開工限制。
房市趨勢專家李同榮也提醒，這不僅是環保問題，更是嚴重的產業經濟問題。也提醒，這場「垃圾通膨」並非好事，恐怕會引發連鎖效應，廢土處理成本暴增將轉嫁至營建成本，最終恐推升房價，中小型建商也可能有倒閉風險，造成購屋族與建商雙輸的局面。
