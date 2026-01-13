我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾國城（右）、巴鈺（左）曾憑藉《女王大人》入圍金鐘獎，如今傳出停播。（圖／記者吳翊緁攝）

延續合作情誼 曾國城、巴鈺再搭檔

電視台出面回應 否認全面停擺

由曾國城、巴鈺共同主持的談話節目《女王大人》，自開播以來便因2人再度合體而備受矚目，不過近日卻傳出節目疑似因收視表現不如預期，已於去年11月悄悄停錄，引發觀眾與業界討論，主持人未來動向也成謎。對此，緯來綜合台向《NOWNEWS今日新聞》表示：「正規劃全新改版方向！」《女王大人》是曾國城與巴鈺在《一袋女王》結束後，再次攜手合作的節目，2人多年來建立的主持默契與節奏感，向來被視為節目最大看點，即便節目內容與過往形式有所調整，但雙主持人之間自然流暢的互動，仍成功吸引一批固定收視族群，也讓不少觀眾將該節目視為兩人合作的延續代表。事實上，《女王大人》自2023年開播後，並非全然沒有亮點，節目在播出期間曾以穩定表現獲得業界注意，更一舉入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，顯示其製作品質與主持表現仍具一定水準，對許多觀眾而言，這項入圍紀錄也成為節目實力的象徵，因此當收攤傳聞曝光時，更顯得格外令人意外。針對外界盛傳《女王大人》已經收攤的說法，緯來綜合台稍早也正式做出回應。電視台表示，節目並非全面結束，而是正處於規劃全新改版方向的階段，未來將以不同形式與觀眾再次見面。官方說法一出，也替外界的揣測降溫，顯示節目仍保有調整與重啟的可能性，而非直接走入歷史。在電視環境快速變動、觀眾收視習慣不斷轉變的情況下，節目改版已成為常態。《女王大人》是否能藉由全新包裝，重新找回觀眾目光，成為接下來的關鍵。對曾國城與巴鈺而言，2人的主持實力與品牌仍具號召力，若能搭配合適的內容調整，未來仍有機會再度站穩一席之地，節目最終會以何種面貌回歸，仍有待電視台後續公布。