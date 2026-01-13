我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾國城（右）駁斥《女王大人》停播消息，坦承僅是節目轉型。（圖／記者吳翊緁攝）

曾國城駁斥《女王大人》停播！轉型過年後有答案

▲曾國城（右）、巴鈺（左）合作主持多年，曾入圍金鐘獎。（圖／記者吳翊緁攝）

曾國城、巴鈺主持的《女王大人》2010年開播，至今播出16年深受觀眾喜愛，怎料今（13）日傳出停播消息，稍早緯來綜合台回應此事：「正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面」，駁斥停錄，而曾國城也親自回覆《NOWNEWS今日新聞》：「沒有收攤！節目想要改版，這東西不好想，今年過年後會有答案！」《女王大人》今被爆出停播消息，曾國城恰巧出席游鴻明演唱會記者會，被問及此事一臉茫然：「沒有收攤啊！這節目想要一個不同的概念！想要改版，它不好想！」曾國城表示，《女王大人》聊過不勝枚舉的人際、家寧、親子、男女等關係，如今節目可能要親自走入來賓的生活裡，「我剛好也在忙 ，新的型態所以在今年過年後會有答案。」事實上，《女王大人》前身為《一袋女皇》、《一袋女王》，2010年開播，2023年改版，節目在播出期間曾以穩定表現獲得不少好評，曾國城、巴鈺還一舉入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，如今駁斥停播消息，令觀眾安心許多。