▲DON DON DONKI大立店因應過年需求，推出多款年菜。（圖／高雄大立提供）

▲澎湃的「金馬御饌富貴年菜組」包含漢典食品技轉的豬肋排。（圖／喜憨兒基金會提供）

隨著農曆春節腳步接近，不少家庭開始提前準備年菜、冷凍食材與拜拜用品。486團購指出，年節備貨消費潮提前發酵，尤其冷凍櫃的詢問度和銷量明顯增加。DON DON DONKI大立店「馬上開運好菜到」中式年菜組合，主打一次備齊的便利性。喜憨兒購物城推出多款年菜組合，「馬到幸福團圓組」滿滿的經典大菜，有錦霞樓聯名的干貝烏骨雞鍋等。近年團購年菜與冷凍食品選擇愈來愈多，如何在有限空間內妥善收納、同時兼顧用電效率，成為不少家庭年前規劃時的重要考量，也帶動相關家電需求。486團購指出。相較傳統臥式冷凍櫃需要預留較大平面空間，直立式冷凍櫃透過垂直空間分層收納，讓食材分類更清楚，不需彎腰翻找，也能減少反覆開門整理所造成的溫度流失，對坪數有限的台灣家庭而言更具彈性，逐漸成為添購冷凍設備時的主流選擇。DON DON DONKI大立店因應過年需求，推出「馬上開運好菜到」中式年菜組合，年菜套組共9道菜色，包含宮廷鮑魚佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕及富貴金絲元蹄等應景料理。除套組外，亦開放單道菜色於現場逐一選購，讓小家庭或用餐人數較少的消費者，能依實際需求彈性搭配年菜內容。喜憨兒購物城推出多款年菜組合，「馬到幸福團圓組」有錦霞樓聯名的干貝烏骨雞鍋，搭配象徵年年有餘的新鮮龍虎斑、還有豐潤圓滿的軟嫩蹄膀、鹹香爽口的黃金西魯肉以及軟嫩松阪豬雙色油飯，簡單復熱就能輕鬆上菜。「金馬御饌富貴組」是4菜2湯的組合，再額外送上2碗甜湯超級彭湃。年菜限定組合超值又免運，也可買單品年菜三件95折，五件88折優惠，即日起至2月2日止。喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，基金會成立的喜憨兒「愛點心」庇護工場，是通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，採高規格來製作冷凍食品。並與漢典食品以及錦霞樓技術合作，推出各式年菜以及應景禮盒，讓憨兒們在實作中穩定學習，培養各種工作技能。每一道年菜，均由經驗豐富的師傅偕同憨兒們一起製作，並在師傅的帶領下逐步完成。