民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國民黨前發言人李明璇說，賴瑞隆是高雄基層最怕的人，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」，呼籲大家支持柯志恩。李明璇表示，對此初選結果並不感到意外，整個過程完全依循新潮流系統既有的運作模式，民進黨在高雄深耕多年，所形成的政治勢力與利益網絡錯綜複雜，外界往往低估其影響力，選戰結果也因此早有跡可循。李明璇提醒柯志恩千萬不可輕敵，高雄需要的並不只是一次選舉勝負，而是一位能真正替市民撥開迷霧、讓地方重新找回呼吸空間的市長。她之所以有此感受，來自於自己親身參與選戰的經驗，對基層所面臨的處境有深刻體會，也更清楚體制運作下，基層往往缺乏選擇的自由，希望柯志恩能成為解救高雄里長於困境中的關鍵角色，讓基層不再承受過度的政治壓力，重新找回應有的尊嚴與選擇權。李明璇強調，真正的民主應該是選人不選黨，讓能力、良心以及是否真心為高雄付出，成為唯一的評分標準。她呼籲選民不要被動員牽著走，也不要被壓力左右，應該把選票的決定權交還給自己。她同時澄清，並不存在所謂補選賴瑞隆立委席次的規畫，因為她真心期盼看到的結局，是柯志恩當選高雄市長；若進入立委補選，代表高雄已經輸了，這並非她所樂見的結果。目前，她唯一的重心，是全力完成台北市議員選戰，為首都守住關鍵一席。