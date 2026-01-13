我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《航海王》真人版第2季，反派巴洛克華克成員全曝光。（圖／Netflix提供）

羅格鎮首戰 反派神祕角色輪番登場

▲《航海王》真人版第2季，魯夫一行人由原班人馬飾演。（圖／Netflix提供）

草帽團原班回歸 新舊勢力正面衝撞

▲新田真劍佑在新一季《航海王》中繼續飾演索隆。（圖／Netflix提供）

上線時間曝光 第三季已提前續訂

▲喬巴飾演者米凱拉・胡佛。（圖／Netflix提供）

Netflix今（13）日正式釋出真人版《航海王（ONE PIECE: Into the Grand Line）》第二季前導預告，以「巴洛克華克崛起」為主軸，宣告草帽海賊團將迎來更危險的新篇章。預告中揭露神祕刺客組織「巴洛克華克（Baroque Works）」全面浮上檯面，該勢力行事殘酷、成員各自隱藏真實身分，將在偉大的航道上對魯夫一行人形成致命威脅，也為第二季鋪陳更黑暗、層次更複雜的冒險基調。而真人版羅賓的演員身分也曝光，是來自俄羅斯的演員蕾拉·阿波娃（Lera Abova），超火辣劇照曝光也讓劇迷們陷入瘋狂。預告顯示，草帽海賊團踏上偉大的航道後，首站來到羅格鎮，隨即與巴洛克華克成員正面交鋒，其中最受矚目的角色「Miss ALL 星期天（羅賓）」正式亮相，由俄羅斯模特兼演員蕾拉·阿波娃飾演，她身穿白色大衣、搭配白色牛仔帽霸氣登場，神祕果實能力一出手便讓海軍自相殘殺，氣場全開。除此之外，Miss星期三（Charithra Chandran飾）、Mr.3（David Dastmalchian飾）、Mr.5（Camrus Johnson飾）與Miss黃金週（Sophia Anne Caruso 飾）等角色也將陸續現身，對決規模全面升級。第二季延續首季成功陣容，由伊納基·戈多伊、新田真劍佑、塔茲·史卡勒、艾蜜莉·拉德 與 雅各·羅美洛領銜主演，魯夫、索隆、香吉士、娜美與騙人布的羈絆將在新環境中受到考驗，而巴洛克華克的滲透與算計，也讓草帽團首次面臨真正「組織級」反派，戰鬥不再只是力量比拚，而是心理與策略的全面交鋒。真人版《航海王》改編自 ONE PIECE 原作漫畫，首季於2023年上線後連續8週霸榜Netflix全球十大熱門影集，並在超過75個國家奪下冠軍，成為首部在日本登上Netflix英語影集第一名的作品，影集累積近1億觀看次數，並於兒童與家庭艾美獎獲得11項提名，成功打破過往真人改編常見的口碑疑慮，為第二季奠定更高期待值。官方同步宣布，《航海王》真人版第二季將於2026年3月10日於Netflix獨家上線，並確認已提前續訂第三季，顯示平台對作品長線發展的高度信心，隨著巴洛克華克篇章正式展開，羅賓的關鍵登場也將成為劇情轉折核心，粉絲普遍看好第二季在角色深度與世界觀建構上再創高峰。直得一提的是，草帽海賊團「團寵」喬巴的飾演者、配音由出演過《犀利人夫》、《星際異攻隊》、《自殺突擊隊：集結》及《超人》等超級英雄電影的女演員米凱拉·胡佛飾演，官方也搶先釋出喬巴的片段，讓不少海迷們可以搶先一睹團寵的可愛之處。