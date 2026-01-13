我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市出現今(115)年首例M痘本土病例。台中市政府衛生局指出，確診個案為30多歲本國籍男性，於去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後，於今年1月9日採檢通報，檢驗結果為M痘陽性。衛生局獲報後即刻啟動疫調及接觸者追蹤。個案表示曾與異性發生未使用保險套的風險性行為，經疫調匡列之相關接觸者目前均未出現症狀，衛生單位已完成衛教宣導，並要求進行21天自我健康監測。衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動頻繁，M痘主要透過高風險親密接觸傳播，提醒民眾提高警覺，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。曾梓展也呼籲，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出現疹子、水泡、斑疹、斑丘疹或膿疱等疑似M痘症狀，應佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利及早診斷與治療，避免疫情擴散。衛生局進一步說，接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式。接種第1劑M痘疫苗滿14天後，對疾病的保護力約為4至8成，完成2劑接種後，保護力可提升至約9成。台中市目前共有55家醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，近1年內曾有高風險性行為、曾罹患性病，或性接觸對象符合相關風險條件者，均建議儘速完成疫苗接種。