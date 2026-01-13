隨著AI技術普及，詐騙手法也超展開！資安公司趨勢科技近日發布「2026年五大詐騙趨勢預測」，指出詐騙模式將被重新定義，朝向更快速、高度客製化的方向發展，未來的詐騙將不再侷限於單一管道，而是結合語音、影像與多平台導流的「混合式攻擊」。
逾7成簡訊詐騙都被要求「私聊」
趨勢科技預測，全球詐騙將演變為結合訊息、語音、影像與互動內容的混合式攻擊。常見手法為透過簡訊或社群平台接觸消費者，再引導至加密通訊軟體，以避開資安防護軟體。根據調查，高達73%的簡訊詐騙受害者曾被要求「改換到其他平台繼續對話」，同時，約96%的詐騙網站會在24小時內消失，形成難以溯源的「快閃式詐騙鏈」。
網購詐騙成台灣主流
不同於全球盛行的戀愛或投資詐騙，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，「網路購物詐騙」自2025年下半年起，持續位居榜首，詐騙集團常以低於市價、限時、限量搶購等話術誘騙民眾上當。此外，台灣有近五成民眾曾收到冒充物流公司的簡訊詐騙，內容多以「需要點擊連結以確認配送資訊」為由，引導其點擊惡意連結，進而落入被詐騙陷阱。
AI 大規模自動化
隨著AI被廣泛運用，詐騙集團將能快速生成高度逼真的人物、對話與內容，在低成本的情況下提升犯罪成功率。預測未來AI生成內容將出現在幾乎所有主要詐騙類型中。
即時授權支付詐騙快速攀升
詐騙者會先假冒銀行、雇主或物流聯繫受害者，謊稱帳戶或付款出現異常。接著便冒充可信任的客服或商家，利用偽造的來電號碼或話術建立信任，並刻意製造緊急情境，例如帳戶即將遭凍結或資金風險，使受害者在未查證的情況將款項轉出，隨後迅速轉移資金以規避追查。數據顯示，46%的受害者直到銀行或警方通知才察覺被騙，且僅13%會選擇報警。
假冒身分與「養套殺」升級
詐騙模式已從「單次攻擊」轉向長期經營的「養套殺」模式，犯罪者不惜花數週博取信任後再收網。透過配送通知、帳單更新與訂閱續費等投放的誘餌，甚至將觸手延伸至偽造網紅與特定興趣族群來進行更多元的詐騙，調查顯示，超過六成民眾曾看過假冒知名品牌的詐騙網站或訊息，另有58%的民眾在網路上遇過假冒慈善團體的詐騙內容，但仍有41%的民眾會在陌生網站上進行線上購物，無形中提高受害風險。
資料來源：趨勢科技
