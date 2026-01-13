我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八代亞紀的裸照被拿去拍賣，價格已達92萬6300日圓。（圖／New Century Records官網）

八代亞紀裸照被當專輯特典 唱片公司還加賣原味衣

八代亞紀死後狂被消費 家屬疑沒人發聲

日本「演歌女王」八代亞紀因罹患膠原病（結締組織疾病）於2023年12月病逝，享壽73歲，原本應該隨著人生落幕而回歸平靜，卻在身後接連捲入爭議，因為唱片公司New Century Records在2025年4月推出追悼她的精選輯，還，如今更進一步把「原版裸照」拿出來拍賣，競標價格目前高達92萬6300日圓（約台幣18萬元），甚至還預告將加賣她生前穿過的原味衣服與相關私人物品，表示：相關操作再引起討論。八代亞紀因為罹患「膠原病」（結締組織疾病）於2023年12月病逝，享壽73歲。但去年（2025）4月卻爆出唱片公司New Century Records將推出八代亞紀的追悼精選輯，當中竟附上2張她的全裸照作為購買贈品，引起超大「踐踏逝者尊嚴」爭議。該事件風波至今沒平息，販售該CD的鹿兒島縣唱片公司New Century Records再推出新的商品，要把「原版裸照」另外拿出來拍賣，時間為2025年9月至2026年3月，官網公告表示：「凡是購買《Don't Forget / Wasure Nai Dene》這張CD的顧客，我們將把作為封面使用的裸照（拍立得原版），以及曾於某雜誌社公開過的照片（共13張中的3張），以拍賣形式出售給有興趣的人士。」《週刊女性》向New Century Records詢問，店員竟回他：「我們手上的，是貨真價實的原版裸照，不是影印品，這樣才能證明；再來就是，如果有想要的人願意買，我們公司也能多一點收入，這樣不是很好嗎！」對於這次拍賣，他強調「證明實物確實存在」、「只是賣給想買的人」，而截至2025年12月10日，得標希望價格約為68萬日圓，但大約2週後已漲價至92萬6300日圓（約台幣18萬元），拍賣預計於2026年3月31日截止。店員甚至還說：「反響這麼大，最後會漲到多少我也不知道，但老實說，保管這些東西很麻煩，下次我是不想再做了……」雖然口口聲聲說不想再賣裸照，但他們先前也暗示要販售八代亞紀的服裝與內衣，預計2026年4月21日開賣，還說這次的拍賣還會以裸照當特典，「這次拿去拍賣的3張以外，剩下10張裸照裡，會挑一些以前沒曝光過的，做成新的附贈品喔！」唱片公司店員過去接受《週刊女性》採訪時，曾表示販售附裸照的CD「不是為了錢」，但這次裸照原版拍賣，卻讓價格狂炒高，讓生前用歌聲陪著很多人、也被大家真心疼愛的八代亞紀，過世後卻一再被拿來當成賺錢的工具消費，被外界痛批是冒犯、失去分寸。對於外界關注的法律行動，員工則表示：「根本沒有打什麼官司，也沒收到任何通知。家屬或前經紀公司都沒有聯絡，這件事哪裡有什麼問題可言？我們手上有權利，也沒有觸法，根本不可能告得成！」