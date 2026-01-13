我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委羅智強提出《國軍老舊眷村改建條例》第三條條文修正草案（下稱眷改條例），今（13）日在立法院進行朝野協商，卻遭民間團體「經濟民主連合」批評，該法要幫成功國宅、大安國宅等位處精華地段的國宅免費翻新、重建房屋，是劫貧濟富。對此，羅智強反嗆，他推動的修法，被某些造謠人士抹黑成「幫富翁蓋房子」，國防部在今天協商中也重申，修法「只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響」，已經打臉造謠者。立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，第一案就是羅智強等提出的「眷改條例」修正草案。該修正案內容主要將第三條條例所稱國軍老舊眷村，係指於中華民國六十九年十二月三十一日以前興建完成之軍眷住宅，修正為「指本條例公布施行前興建完成之軍眷住宅且有改建之必要」。不過，民間團體「經濟民主連合」今天召開記者會痛批，該草案讓全體納稅人出錢，幫「大安森林公園第一排--大安國宅」等都市精華區屋主，免費翻新、重建房屋，圖利特定人從千萬富翁變成億萬富翁。對此，羅智強今日在黨團協商說，過去一年多國防部告訴他，按照第三條修正內容受影響的只有「慈仁八村」的50戶眷戶，沒有其他。國防部副部長徐斯儉則回說，「是」。接著羅智強說，「謝謝你正面回覆。所以這次眷改條例修正當然就不包括已經改建完成的成功國宅、大安國宅等」。徐斯儉回應說，「是」。事後羅智強也透過新聞稿指出，不管在會議或公開協商時，國防部已多次指出，他的修法若通過，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響。民進黨的造謠側翼們說，包括大安、成功許多國宅，都會要政府免費重建，請問是做夢夢到的嗎？羅智強表示，造謠團體說，他修法會幫坐擁大安區精華地段的人，像是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等等，進行免費房屋重建，投入國家大量資源，但今天協商時，他一個一個唸給國防部聽，國防部斷然回答不包括。羅智強指出，很清楚的，本次《眷改條例》就只有慈仁八村50戶適用，根本沒有全台灣國宅適用免費改建這件事。當有些人連造謠都不做功課，律師變「綠師」，只是讓人看笑話，只能說「人不要臉、天地都怕」請問這些造謠者，現在國防部打臉了，要不要道歉？