我是廣告 請繼續往下閱讀

▲&TEAM（如圖）即將登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／翻攝自IG@andteam_official）

▲&TEAM（如圖）刀群舞魅力超級圈粉。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於本月31日在台北小巨蛋登場，今（13）日宣布國際嘉賓「&TEAM」即將登台，以充滿能量的演出風格與整齊劃一的舞台表現獲得關注，出道後首次登上《紅白》，對於能夠再次回到家鄉表演，成員們回憶上次來開演唱會時，品嘗到各種美食，其中MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口成員的，這次一定要親自點一碗，好好地享受牛肉麵的美味。&TEAM成員們回憶上次來開演唱會時，品嘗到各種美食，其中MAKI對牛肉麵念念不忘，笑說上次只吃了一口成員的，這次一定要親自點一碗，好好地享受牛肉麵的美味，而面對即將到來的春節，成員們也分享了自己的過年必做清單，JO特別分享，在家鄉時都會一邊吃年糕湯，一邊感受新年的氛圍，對他而言是相當重要的過年儀式。心繫粉絲的&TEAM，也不忘感謝一路以來支持他們的LUNÉ（官方粉絲名），副隊長FUMA感性分享，多虧各位LUNÉ的支持，才能有機會站上《2026超級巨星紅白藝能大賞》舞台，與大家分享屬於&TEAM的獨特魅力，並承諾：「會帶著對LUNÉ的滿滿感謝，給大家帶來精彩的表演！」喊話台灣觀眾朋友敬請期待，興奮心情藏不住。&TEAM於2022年9月3日成團，12月7日出道，是HYBE JAPAN 旗下廠牌YX LABELS的9人組合，成員為EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI。九位獨特靈魂匯聚，組成獨一無二的團體，連接多元世界無限可能，他們在共同的旅程中不斷成長與突破，用充滿力量的舞颱表現和真誠的音樂打動觀衆，將獨特風格傳向全球，定義屬於&TEAM的未來。而&TEAM的最新作品，&TEAM KR 1st Mini Album《Back to Life》共收錄了六首風格多樣的新歌，涵蓋搖滾、嘻哈、覆古及R&B等曲風，講述了少年們即使遇到挫折或困難，也會憑著本能，繼續向前走、努力成長的故事。主打歌《Back to Life》通過充滿爆發力的節奏和富有張力的表演，傳達出擁抱過去傷痕、在逆境中成長，並攜手變得更強的主題，也同時準備迎接全新的挑戰。