我是廣告 請繼續往下閱讀

包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民；19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象。

1.從未接種過肺鏈疫苗者。

2.僅接種過23價疫苗且已滿1年者。

3.為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗，目前已滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年者。

2025年逾300例肺鏈個案 疾管署估：年中後轉換新疫苗

如果民眾已接種過13價或15價疫苗；及23價或20價疫苗，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種新肺鏈疫苗。