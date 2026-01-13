我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林書豪在貼文底下調侃好友周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲周杰倫最近狂打網球，日前還跟台灣24歲台灣「球王」曾俊欣對打。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

華語天王周杰倫昨（12）日正式宣布將參與澳洲網球公開賽相關的表演性質活動《一球制勝（One Point Slam）》，首度以「選手」身分踏上澳網舞台。消息曝光後迅速在社群平台掀起熱烈討論，不僅粉絲期待他在音樂之外展現運動實力，也讓外界關注他為此投入的備戰過程。而周杰倫的好友、前NBA球員林書豪也在周杰倫宣布參賽貼文底下留言，意外揭穿自己「最強陪練員」身分。周杰倫宣布參戰後，好友林書豪也在社群留言力挺，語氣一貫幽默卻暗藏「狠角色」氣場，林書豪笑稱：「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強！」一句話不只展現兩人私下交情，也意外曝光周杰倫備戰期間的重要陪練名單，這番留言立刻引發粉絲熱議，不少人直呼：「原來書豪才是魔王關卡！」也讓這場訓練日常增添話題性。除了與林書豪切磋球技外，周杰倫近期也被目擊與台灣網壇新生代代表人物曾俊欣對打，年僅24歲的曾俊欣被視為台灣現役「球王」等級選手，長期征戰國際賽事，實力與經驗兼具，周杰倫能與這樣層級的職業選手實際交手，也被外界解讀為他對澳網挑戰的重視程度遠超一般表演活動，訓練強度與對手水準都直逼專業等級。事實上，周杰倫近來多次被拍到頻繁出現在球場，不論是私下練習或與不同對手對打，都顯示他已將網球訓練融入日常生活，從好友互動到專業選手切磋，他的陪練陣容橫跨娛樂圈與體壇，等級一路升級，對粉絲而言，這不只是一次跨界嘗試，更像是一場「天王式備戰計畫」，也讓人好奇他屆時在澳網舞台上，能展現出多少成果。儘管《一球制勝》屬於表演性質活動，實際比賽負荷與正式賽事不同，但周杰倫的參與本身已具高度象徵意義，一方面代表華語流行天王跨足國際體育舞台，另一方面也讓更多非網球迷關注澳網相關活動，隨著陪練名單與訓練細節陸續曝光，天王的參與已成功替2026澳網暖身賽事帶來前所未有的跨界關注度。