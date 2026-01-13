1月14日於墨爾本公園舉行的澳網招牌暖身賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」，預計台灣時間下午16：30開打。

▲周杰倫打澳網（圖／周杰倫IG@jaychou）

比賽時間： 1 月 14 日（週三）下午 16:30（台灣時間）





比賽地點： 墨爾本公園，羅德拉沃爾競技場（Rod Laver Arena）





墨爾本公園，羅德拉沃爾競技場（Rod Laver Arena） 參賽焦點： 周杰倫、艾卡拉茲、辛納、大坂直美





周杰倫、艾卡拉茲、辛納、大坂直美 轉播平台：🟡 電視轉播：博斯網球台 🟡 網路／OTT 直播：Hami Video 、愛爾達體育台





澳洲網球公開賽（Australian Open）官方於昨（13）日正式宣布，華語樂壇天王「周董」將以球員身份，參加這不僅是周杰倫首度踏上大滿貫賽場，他更在社群媒體霸氣宣告，若奪下100萬澳元（約新台幣2,120萬）的冠軍獎金，將全數捐出做公益。此外，看到周杰倫即將參賽的消息，好有林書豪也在貼文下方調侃道：「你能贏他們，是因為你贏過我。」《NOWNEWS》也整理這次的轉播平台供讀者參考。澳網官方Instagram昨日下午驚喜發布海報，歡迎即將在週日度過47歲生日的周杰倫加入星光熠熠的參賽陣容。官方貼文寫道：「從征服體育館的華語流行天王，到《青蜂俠》裡的加藤，現在他將焦點轉向成為一名投入的網球運動員——歡迎周杰倫加入『一分大滿貫』賽與澳網。」周杰倫隨即轉發貼文，並幽默自嘲：「記得1月14日看澳網，因為只有一分定勝負，我可能球都沒摸到就被淘汰了。」他更開玩笑表示，希望可以由他負責發球，「這樣至少我還能摸到球」。周杰倫參賽的消息也釣出好友、退役籃球球星林書豪在貼文下留言打趣。林書豪調侃道：「你能贏他們，是因為你贏過我。你應該感謝我提供訓練，因為我這個對手比你在比賽中遇到的還要強！」兩人有趣的互動展現出深厚交情，也引發粉絲好奇周董這幾年練球的成果。由澳洲網球協會創辦的「一分大滿貫」賽，今年獎金池大幅提升。本屆共有 48 名選手參與，採單敗淘汰制。陣容包含 24 名職業選手，包括現任球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）及大滿貫得主大坂直美，他們將與受邀名流及業餘選手同台競技。為了增加不可預測性，比賽開始前將以「剪刀、石頭、布」來決定誰擁有發球權。周杰倫幾年前為了支持兒子對網球的興趣而開始接觸這項運動，如今已成為藝人圈中公認的高手，這次越級挑戰職網球星，備受各界期待。