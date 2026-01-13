我是廣告 請繼續往下閱讀

▲地上供遊客暫時歇腳的樹幹莫名遭殃。（圖／溪頭自然教育園區提供，2026.01.13）

▲民眾平日休息的涼亭也被塗鴉。（圖／溪頭自然教育園區提供，2026.01.13）

▲塗鴉者連小便斗的牆壁都不放過。（圖／溪頭自然教育園區提供，2026.01.13）

由台大學農學院管理的南投縣溪頭自然教育園區，今年元旦起門票調漲，其中全票漲30元、敬老特惠票漲10元。近來有民眾在園區內各地寫下「漲價無理、欺負老人」等抗議文字，工作人員多次清除卻越寫越多，連小便斗牆壁都遭殃，園方忍無可忍，昨天向警方報案，一旦查獲將依《毀損罪》、違反《森林法》送辦。位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，係台大農學院實驗林7個營林區之一，區內遍植杉、柏、紅檜、銀杏與孟宗竹等，區內約有木本植物300種、草本植物1,300種、鳥類70種，古木參天、林道四通八達，區內地標景點為上有弓型竹橋的大學池。早年園區一般全票200元，但只對65歲以上長者收取10元的特惠清潔保險費，導致這兒成為銀髮族樂園，中彰投許多老人甚至每天一早搭乘只收半價的客運到溪頭健行，數十年如一日。鑑於遊客量和園區必要支出年年增加，加上平均每月有10多起長輩登山跌倒的意外，承保單位入不敷出，堅持要求調整保費，已凍漲20年的溪頭自然教育園區，2023年首度調整門票價格，全票由200元調高為220元、老人特惠票由10元調高為30元，當時即引起部分高齡常客不滿，認為一口氣漲3倍太不合理。園區因應營運成本上揚，今年元旦起全票再從220元調為250元，65歲以上老人特惠票從30元調為40元，此舉疑似引發年長遊客不滿，一週前，園區樹頭、涼亭頻遭人以麥克筆塗鴉「漲價無理、欺負老人」等文字。園方默默派員清除，原以為發洩過就會停手，沒想到竟越寫越多，如今包括廁所門口、小便斗牆壁、涼亭梁柱、步道入口、砍伐的樹頭上都有！嚴重破壞園區景觀。園方表示，破壞園區設施及林木的行為，已涉及違反《森林法》及《刑法》毀損罪相關規定，依筆跡和高度研判，破壞塗鴉的應該是同一名男性，多選在沒監視器的偏僻處所，應該對園區相當熟悉，除了加派工作人員及志工巡檢，也已報警處理。