資深藝人曹西平上月29於家中驟逝，今（13）日其靈堂開放第4天，稍早顧婕、邱瓈寬、藍心湄、逸祥等到場致哀，顧婕走出會場、悲痛神情忍不住，透露2人昔日因「傳福音」理念不合而斷聯，如今天人永隔成為遺憾，顧婕哭不停地說：「祝他在天堂過得快樂，他經紀人說是在睡夢中過世，這是人世間最好的死法，是個有福報的人。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲顧婕（圖／記者嚴俊強攝影）
▲顧婕（如圖）與曹西平生前因「傳福音」理念不合爭執，進而斷聯。（圖／記者嚴俊強攝影）
顧婕與曹西平生前因「傳福音」理念不合有些爭執，她回憶道對方總是劈哩啪啦、講個不停，後來自己到了西門町店面找曹西平，可惜對方沒有回覆，「他是特別喜歡我，後來可能有些事惹他生氣，選擇不跟我聯絡」，語氣有些愧疚與不安。

顧婕也透露，與曹西平相識25年以上，當年赴金門勞軍時受對方照顧許多，「我還是把它放在我的心裡面」，話說到一半，便開始淚流不停：「祝他在天堂過得快樂，他經紀人說是在睡夢中過世，這是人世間最好的死法，是個有福報的人。」

▲曹西平（如圖）離世，享壽66歲。過去他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時，曾提及在演藝圈被霸凌的經驗，但後來那些人下場都很慘。不過相較於被欺負，他也曾在臉書上寫過，信奉名醫老爸的教導「人要善良」，是他一生的底氣。（圖／翻攝自曹西平臉書）
▲曹西平（如圖）享壽66歲，生前與顧婕賭氣斷聯。（圖／翻攝自曹西平臉書）
而目前患直腸癌四期的顧婕，被關心起病況？坦言癌指數依舊很高，與抗癌有成的唐玲通話，對方提醒自己不要放棄傳統療法，持續定期追蹤，「我怕做化療跟標靶，怕全身會沒力氣，目前吃口服化療藥，也都簽好放棄急救、插管那些。」

🔺資料來源－
曹西平臉書

更多「曹西平猝逝」相關新聞。

相關新聞

曹西平過世15天！小S獻花悼：無法忘懷你的瘋狂　靈堂1句話逼哭眾

藍心湄、邱瓈寬爆哭送別曹西平！逸祥回憶起山豬：他也走得很突然

KID低調現身曹西平靈堂！郎祖筠慟喊您自由了　眾星陪走最後一程

曹西平走得安詳！丁寧寬慰：他沒有任何痛苦　聞死訊以為是假新聞