我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顧婕（如圖）與曹西平生前因「傳福音」理念不合爭執，進而斷聯。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲曹西平（如圖）享壽66歲，生前與顧婕賭氣斷聯。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平上月29於家中驟逝，今（13）日其靈堂開放第4天，稍早顧婕、邱瓈寬、藍心湄、逸祥等到場致哀，顧婕走出會場、悲痛神情忍不住，透露2人昔日因「傳福音」理念不合而斷聯，如今天人永隔成為遺憾，顧婕哭不停地說：「祝他在天堂過得快樂，他經紀人說是在睡夢中過世，這是人世間最好的死法，是個有福報的人。」顧婕與曹西平生前因「傳福音」理念不合有些爭執，她回憶道對方總是劈哩啪啦、講個不停，後來自己到了西門町店面找曹西平，可惜對方沒有回覆，「他是特別喜歡我，後來可能有些事惹他生氣，選擇不跟我聯絡」，語氣有些愧疚與不安。顧婕也透露，與曹西平相識25年以上，當年赴金門勞軍時受對方照顧許多，「我還是把它放在我的心裡面」，話說到一半，便開始淚流不停：「祝他在天堂過得快樂，他經紀人說是在睡夢中過世，這是人世間最好的死法，是個有福報的人。」而目前患直腸癌四期的顧婕，被關心起病況？坦言癌指數依舊很高，與抗癌有成的唐玲通話，對方提醒自己不要放棄傳統療法，持續定期追蹤，「我怕做化療跟標靶，怕全身會沒力氣，目前吃口服化療藥，也都簽好放棄急救、插管那些。」