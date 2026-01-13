我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨全力備戰2026年縣市首長選舉，高雄市長初選民調今（13）日上午揭曉結果，立委賴瑞隆在4強角逐中，以些微差距脫穎而出，險勝邱議瑩，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。在關鍵時刻，民進黨立委吳思瑤也特地發聲替賴瑞隆加油打氣，並罕見曬出兩人學生時期的合照，引發關注。吳思瑤在貼文中幽默寫道，照片中的兩人「一位沒有要選台北市長，一位認真參選高雄市長」，並形容這是「最後衝刺」。她回憶，18歲時與賴瑞隆是高中同學，之後又先後成為國會助理、同屆立委，一路並肩作戰。吳思瑤透露，她與賴瑞隆不僅同樣在新北市板橋求學，還是板橋莒光國小與板橋高中的同屆校友，緣分橫跨求學、從政多個階段。她也直言，這樣的革命情感「真的濃得化不開」，也對賴瑞隆率先挑戰市長之路表達高度佩服與祝福。民進黨此次南部3縣市包括台南市、高雄市、嘉義縣市長初選民調，預計自12日進行至17日，高雄率先登場。各參選人陣營積極發布民調提醒，呼籲支持者留意來電、在家顧電話，全力衝刺關鍵時刻，為初選結果爭取最大優勢。