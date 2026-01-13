我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部邊境三府近日接連傳出爆炸與縱火攻擊，多座泰國國家石油公司（PTT）加油站幾乎在同一時間點遭到破壞，引發地方治安再度拉警報。身兼總理與內政部長的阿努廷對外表示，事件目標明確、且跨三府同步發生，已很難否認帶有「恐怖攻擊」的性質，政府將加速偵辦，同時全面檢討情資系統，要求在選舉前後維持高強度維安，避免局勢擴大。阿努廷（Anutin Charnvirakul）透露，他在案發後已先與第四軍區司令、陸軍參謀長及南部邊境行政中心高層討論對策，隔天再邀集武裝部隊副司令、國家安全委員會秘書長等人進一步會談。會議結論要求相關單位盡快推進調查與司法程序，釐清攻擊手法、動機與幕後脈絡；同時也指示南部邊境行政中心立刻救治7名傷者，並加速擬定救助與補償措施，協助受損的加油站業者渡過難關。在民生面，阿努廷特別點名「加油站不能停」。他認為，一旦業者因恐懼選擇停業，反而等同讓攻擊者達成「癱瘓地方生活機能」的目的；政府必須設法讓營運恢復正常，因為恐怖攻擊造成的損失往往難以透過保險獲得理賠，最後壓力只會落到第一線經營者身上。他也已致電泰國國家石油公司董事會主席，要求其與政府共同提出可落地的援助方案，讓受損站點盡快復業。外界關注事件是否與即將登場的選舉有關，阿努廷回應，不能排除多重因素交織，包括政治因素、刻意破壞穩定的惡意行動，以及緊急狀態法令延長前後常見的安全事件反覆出現等可能性，這些判斷也與相關單位長期統計的治安趨勢相符。無論最後定性為何，他都強調政府管理層「不能接受情資失靈」，必須大幅提升情報工作的效率與品質，否則就等於在高風險區域放任破口擴大。針對選舉期維安是否需要長期加強，阿努廷表示，維持安全與社會秩序必須一路延續到投票結束。他轉述第四軍區司令的說法指出，案發當下正好碰上軍方人員外出執行兒童節相關任務的空檔期，雖然先前一切看似順利，仍在週日發生突襲。阿努廷因此要求軍方與南部邊境行政中心負起責任，強調在緊急狀態法令與部分地區戒嚴措施仍在實施的情況下，治安工作「不容推責」。