台積電今（13）日股價再寫下歷史新高，攻上1720元新天價，由於市場消息傳出，台積電將在美再投資5座半導體廠，消息激勵供應鏈走揚，「積友友」漢唐、長興今日收盤漲停鎖死，而帆宣、亞翔等也大漲。專家認為，現在台積電供應鏈漲太多，加上投資對台積電長期而言是不利的，因此看供應鏈股價短多，中長期恐怕有疑慮，不建議投資人做追。外媒指出，外媒引述美國官員報導，川普政府正接近與台灣達成雙邊貿易協議，計畫將美國對台貨品關稅稅率由20%調降至15%，比照日、韓待遇。作為配套，台積電傳出將在目前亞利桑那州已規畫的6座工廠外，未來數年將再建4座，並額外新增至少5座新廠，台積電ADR於美股12日尾盤大漲近3%反應，也帶動台股今日以1720元開出，再創新高。消息也激勵台積電供應鏈從封測、設備到廠務族群皆全面大漲，其中，漢唐作為台積電核心的建廠夥伴，今日股價重返千金，午盤亮燈漲停，鎖死在1080元；長興早盤亮燈觸及59.5元漲停，隨後漲勢收斂，小幅震盪，午盤再度攻上漲停鎖死，成交量也爆出10.77萬張大量，收盤還有超過5萬張排隊委買。帆宣、亞翔受惠海內外建廠浪潮，營運展望明確，股價也同步連袂上揚。聖暉、朋億等供應鏈也同步點火。對此，啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，台積電在美國再擴5座廠房，對美國是利多，也帶動「積友友」供應鏈股價，但這僅止於消息面，長期來看，對台積電是相當不利。他指出，台積電赴美再擴大投資設廠，大概率會控制成本，也會對配合供應鏈廠商做「Cost down」，因此，這些供應鏈長期來看毛利率也會跟著降低。郭憲政分析，若投資人現在想追這些「「積友友」供應鏈，他不建議再做追，畢竟這些供應鏈現在都漲太多，比如漢唐來到1000元、弘塑也漲到1700元，價格非常高，除此之外，台積電未來設廠成本Cost down，這些供應鏈勢必也會遭遇Cost down的問題，畢竟在美國建廠營運成本相當高，材料設備價格都高昂，長期非常不利，他認為，供應鏈短多，但中長線有疑慮，投資人應切勿再進場。