▲AFACT現有21個會員經濟體，前身為1990年聯合國亞太分部亞洲EDIFACT理事會，為少數具聯合國正式諮詢資格之國際NGO組織。（圖／取自商研院簡報）

商業發展研究院今（13）日表示，聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）常設秘書處從2022年由伊朗移轉至台灣，過去3年由資訊工業策進會擔任，今日正式由商研院承接並揭牌。商研院董事長許添財表示，這象徵台灣在國際舞台拓展空間及參與，可以在數位經貿規則制定有發聲權，也突破外交層層限制。AFACT 屬於聯合國經濟社會理事會認定的一般大型國際 NGO 組織，取得聯合國的諮詢資格。台灣在 1992 年正式加入成為會員，並曾在 2001年至2004 年間在台北設立「常設秘書處」。而AFACT為目前聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）在歐美以外唯一設有相似運作功能之組織，2017年與UNECE簽署合作 MOU，亞太區的 AFACT 等於聯合國貿易便利化和電子商務中心（UN/CEFACT） 的姊妹會商研院國際發展服務中心主任簡承中說明，台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AFACT，積極配合數位貿易及資料交換相關之具體工作，包括促進跨境電子檔標準、電子發票、電子提單等，而台灣現在擔任常駐辦公室，將就可以用UN/CEFACT專家身分出席國際電工委員會（IEC）、經濟合作暨發展組織（OECD）會議，不再受到中國阻攔。另外，當聯合國發布新的經貿標準或規範時，台灣就可以即時掌握亞太區狀況，而如果要提案，也不用透過友邦日本來提案，就可以直接自己提。許添財說，AFACT這個平台是台灣對外的重要發聲管道，同時也必須留意保持客觀、無差別服務所有伙伴，這當中也包括中國，否則會沒有信用。對於從資策會轉到商研院後有什麼改變？他說，商研院有廣大企業界關係網絡，與企業連結度比資策會更大，其次商研院是以服務為本業，相信在這個數位經濟時代，就必須主動創造市場。