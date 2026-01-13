我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院內政委員會12日初審《反滲透法》修正草案，陸委會副主委梁文傑答詢時表示，他不認為反滲透法定罪率不高就代表沒有作用，有時候「起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」。此言遭藍營酸爆，國民黨立院黨團酸是超越法律的男人，黨中央也說，這種「輸打贏要」的嘴臉，跟路邊不講理的流氓有什麼兩樣？國民黨立院黨團說，如果梁文傑的說法可以成立，那殺人罪也可以類推適用，因為要證明人是殺人犯殺的，但是殺人犯會設法隱蔽證據，所以很難定罪。詐欺罪也可以類推適用，因為要證明錢是詐欺犯騙的，但是詐欺犯會想方設法隱蔽證據，所以很難定罪。那全部的刑事犯罪都可以類推適用，罪犯都是狡猾的，一定會隱匿證據，所以無罪之人都應該算有罪論處。國民黨團說，這就是梁文傑發明的「罪刑黨定主義」，法律的規定不重要，對黨絕對忠誠才重要；犯罪的樣態也不是被寫在法律裡，而是規範在黨的想像裡。對於梁文傑跟他的相關學說，任何法治國家的刑法原則都要退避三舍，所有受過法律專業訓練的司法人員都要高呼萬歲，歷史上所有獨裁者的鷹犬都要自嘆不如。國民黨中央也批，梁文傑這種「我覺得你有罪，你就有罪」的流氓邏輯，直接把司法踩在腳底下。法院判無罪，梁文傑說是「中共鑽漏洞」；檢察官不起訴，梁說是「法律不夠嚴」。反正千錯萬錯，都不是民進黨亂抓人的錯。這種 「輸打贏要」 的嘴臉，跟路邊不講理的流氓有什麼兩樣？國民黨也說，《反滲透法》上路6年，超過8成的案件最後都不起訴。這代表有8成的里長、台商、老百姓，是白白被折騰的。他們被約談、被搜索、被鄰居指指點點，最後雖然沒事，但名譽已經毀了，精神已經崩潰了。民進黨不檢討自己為什麼老是抓錯人，反而怪法律讓他抓得不夠爽？國民黨說，現在民進黨喊修法，但在這種「有罪推定」的心態下，他們補的不是國安漏洞，而是把網子織得更密，讓普通人更容易被卡住。一旦修法通過，只要官員「懷疑」你，你就要自證清白。這不是防衛國家，這是全民大審查。「我們支持抓真正的共諜，但我們反對把每個台灣人都當成賊。 司法判決不是參考用的，人權更不是民進黨的自助餐。」