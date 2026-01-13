我是廣告 請繼續往下閱讀

面對零售市場流量高度破碎、廣告成本持續攀升的結構性挑戰，品牌經營的關鍵已不僅是取得曝光，而是如何將流量有效轉化為訂單、回購與長期會員資產。全方位零售整合專家 SHOPLINE 宣布，正式加入由綠界科技與旗下綠界大數據發起的 CashBack 返多多「跨流量返利聯盟」，攜手 iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi 拍錢包等台灣電子支付業者，共同為零售品牌打造以成交為導向的成效型成長新解方。在此次聯盟架構下，消費者可直接於 iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi 拍錢包等電子支付 App 內進入 CashBack 返多多平台，探索多家品牌優惠並導流至商家官網完成消費；對品牌而言，則能透過返利機制精準觸及具高度消費意圖的用戶，逐步降低對高成本廣告投放與大型平台流量的依賴，累積自有會員與品牌資產。SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示：「SHOPLINE 長期深耕台灣零售市場，提供涵蓋系統、數據與顧問能量的全方位服務，是全台品牌採用率最高的零售整合解決方案，服務對象橫跨新創品牌、中大型企業及多元產業，全球累計服務商家數超過 60 萬家。憑藉這樣的規模與生態能力，我們能快速導入大量商家，成為聯盟不可或缺的零售場景整合推手。」此次合作中，SHOPLINE 也是 CashBack 返多多首家且目前唯一合作的零售系統夥伴，透過與 CashBack 返多多的深度系統整合，SHOPLINE 商家將享有三大核心優勢：第一，系統層級整合加速服務落地。透過既有系統架構的深度串接，大幅縮短跨平台合作從規劃到實際上線的時間，簡化原本繁複的開發流程，使大規模商家能在短時間內啟用服務，展現生態圈協作的效率與規模化優勢。第二，返利機制無縫融入既有營運流程，憑藉 SHOPLINE 高度開放的生態圈與成熟的系統整合能力，商家無須額外開發或調整既有系統架構，未來僅需在「SHOPLINE 擴充功能商店」開通，即可於後台完成設定並啟用，大幅降低導入門檻。第三，行銷支出回到以成交為核心的成效結構。CashBack 返多多「返利即服務（Rebate as a Service, RaaS）」模式，使返利成本僅於實際交易成立後才發生，讓行銷投資具備可追蹤、可驗證的成效基礎，協助商家在可控的結構下，更精準地管理投資報酬率。SHOPLINE 持續以「全方位零售整合專家」為定位，串聯支付、行銷與技術夥伴，協助品牌在高度競爭的市場環境中建立可持續的成長方式。此次與 CashBack 返多多及電子支付夥伴的合作，正是生態圈策略的重要里程碑，讓流量、交易與回饋形成正向循環，回到品牌最關心的零售經營本質。雙方預計自 2026 年第一季起展開系統合作規劃，並將隨合作推進，逐步拓展至更多零售與服務場景，建構具備可擴展的返利生態圈，為台灣品牌打造面向下一階段市場競爭的關鍵基礎。