我是廣告 請繼續往下閱讀

曾於台北市警局捷運警察隊任職的一名鄭姓警官，2024年時遭到就讀大學的女兒爆料，稱其經常在酒後對她毛手毛腳，甚至欲做出性侵的行為，於同年4月在友人的陪同下前往台北市婦幼隊報案。士林地檢署偵結，依對未滿14歲之男女為性交罪、對14歲以上未滿16歲之男女為性交罪、利用權勢性交罪等一共348罪起訴。案件原訂明（14日）進行開庭，如今卻爆出於鄭男於前（11日）陳屍位於內湖區的租屋處。起訴書指出，鄭男自2010年至2017年間經常藉著酒意對當時還未滿14歲的女兒伸出狼爪，次數高達348次。直到女兒就讀大學後，才鼓起用勇氣找友人陪同至台北市婦幼隊報案。士林地檢署偵結，依對未滿14歲之男女為性交罪、對14歲以上未滿16歲之男女為性交罪、利用權勢性交罪等一共348罪起訴。前（11日）卻傳出鄭男於台北市內湖區的租屋處身亡，直到前妻返家後才發現，詳細死因仍有待進一步調查釐清。事實上，這名鄭姓小隊長曾調過很多單位，最後在捷警隊服務多年，於案發後已遭到停職處理。而在爆出性侵醜聞後，外界曾謠其急著遞退休報告保退休金一事，市警局當時曾否認傳聞，並強調人事和督察都並未收到任何退休報告，在事件爆發後也已馬上要求隊上將他調整職務，也遭到記過2次。另傳出被前同事爆料他經常找同事麻煩、酒後會鬧事等，警方並沒有接獲過隊內的相關投訴。