2025年有一名網友分享，自己在尾牙前不斷播放迪士尼電影《花木蘭》歌曲〈以妳為榮〉，結果真的抽中大獎，還開心表示：「把花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑。」該篇貼文雖是去年發文，但近期正逢尾牙旺季，又再度被網友挖出轉傳，希望替即將到來的抽獎帶來好手氣。對此，全家便利商店也順勢跟上風潮，於今（13）日宣布店內將不定時播放「花家黑魔法」，也就是被封為中獎神曲的〈以妳為榮〉，消息一出立刻引發討論。
《花木蘭》尾牙中獎神曲爆紅！全家秒跟上：店內不定時播放
全家今（13）日透過Threads官方帳號發文指出：「全家即日起，店內將會不定時播放中獎神曲『花家黑魔法』，全家小編就幫大家到這邊了。」並補充說明，實際播放的歌曲為英文版〈Honor To Us All〉，播放時段為本週三至週五的中午12時20分，以及下午17時20分。
全家也幽默喊話，聽完歌曲再買福袋，說不定就有機會抽中大獎，若真的中獎，記得回到全家「還願」，並笑稱：「我們將瘋成助攻你尾牙中獎的第一家便利商店」。同時提醒，聲音將會依店舖實際播放設備為主。
貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言朝聖，不少人笑稱，「全家現在播花家黑魔法欸，好想去買福袋」、「全家玄學的部分」、「那我要常常去」、「老祖宗保佑我」、「沒聽到就不買」。
「花家黑魔法」太神！一票人狂聽實測驚呆：中了萬元現金
事實上，「花家黑魔法」源自一名Threads網友於2025年1月14日分享的親身經歷，當時他表示，尾牙前與同事反覆播放〈以妳為榮〉，結果真的抽中大獎，讓他驚喜稱為「花家黑魔法」，並感謝「老祖宗保佑」。該篇貼文當時累積約6.4萬顆愛心、破千則留言，不少網友跟風實測後，也陸續曬出中獎照片回應，讓話題快速擴散。
根據原PO上傳的《花木蘭》電影歌曲片段，可聽到花木蘭的祖母對她說：「妳一定會贏」，接著花木蘭就走出室外高歌：「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」。
雖然該篇貼文發表已久，但近期正值尾牙季，再度被翻出討論，留言區中不少網友分享實測成果，直言尾牙前聽了《花木蘭》的〈以妳為榮〉，真的摸到好運，「木蘭太神了啦！先生尾牙前一小時狂聽，抽獎最後直接手機放在桌上播出來，同桌直接六個三萬、一個五萬、先生八萬」、「真的神，尾牙前一晚開始聽，也分享給同桌同事，我中一支iPhone、同桌的同事中2萬、4萬和8萬」、「真的必須大推《花木蘭》，尾牙前狂聽一小時，結果中了1萬8000」、「公司春酒晚會，當天早上上班開來聽，晚上就抽到3萬2000現金」。
尾牙中獎祕招一次看！吉伊卡哇、娜璉桌布瘋傳
除了「花家黑魔法」，網路上也同步瘋傳其他尾牙中獎密技，包括將日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」玩偶放在桌上、隨身攜帶，甚至直接帶上抽獎舞台，都能幫助好運中大獎，被視為今年的招財神獸。
另外，尾牙中獎神招還有將手機桌布換成韓國女團「TWICE」成員娜璉的照片。眾多網友分享，只要把手機桌布換成娜璉的照片，尾牙就成功抽中大獎，演唱會搶票也順利成功，將其稱之為「娜璉玄學」。
