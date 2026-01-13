我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院程序委員會今（13）日藍白再擋中央政府總預算、國防特別條例與院版《財劃法》等案。對此行政院表示，以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，國防特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗，強調國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，而立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院能謹守《憲法》權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。對於藍白再卡中央政府總預算、國防特別條例與院版《財政收支劃分法》等案，行政院發言人李慧芝指出，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展，都在跟時間賽跑，而立法院程序委員會一再拖延排案，以總預算來說，行政院自去年8月29日送立法院審議至今，已經來到第138天，軍購特別條例也已送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。李慧芝強調，國人的照顧不能等，國家建設不能等，國家自我防衛的提升也不能等，而立院本會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院能謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。