鱰魚俗名「鬼頭刀」每年出口量可達6億元，其中8成外銷美國。但因台灣漁業管理措施不足，遭到美國海洋永續指標評比為「不建議選購」，大大影響到出口量及國際形象。經濟部貿易署表示，農業部為強化鬼頭刀可追溯管理規定及捕撈規範，貿易署針對「冷凍鱰魚」、「冷凍鱰魚」新增規定代號，並出口前應先經農業部核准。鬼頭刀為台灣沿近海重要經濟水產品，主要以外銷為主，更以美國為最大市場。但美國由環境組織「看守海鮮」（Seafood Watch）所成立的永續海鮮平台Fish Choice因台灣無法確實申報，缺乏足夠及有效的管理資訊，2018年迄今把台灣鬼頭刀列為「不建議選購」，影響到出口量。貿易署表示，農業部為輔導產業符合市場國對進口水產品可追溯管理之規定及捕撈規範，爰訂定「鬼頭刀出口應遵行事項」，並定自2026年4月1日生效。而為了為加強鬼頭刀出口管理，農業部請本署對CCC0303.89.89.42-2「冷凍鱰魚」及CCC0304.89.90.23-1「冷凍鱰魚片」等2項貨品增列輸出規定代號「441」，意即本案貨品出口前，應先經農業部核准。另外，財政部關務署在海關實務執行也將會全面配合，農業部管理需要，增列此輸出規定。