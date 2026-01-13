我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司高雄港務分公司舉辦以高雄港旅運中心為主題的「灣灣的神奇旅行」兒童繪本新書發表會。(圖／高雄港務分公司提供)

▲台灣港務公司董事長曾永暉期盼透過此一繪本閱讀，讓孩子理解港口如何連結城市與世界，培養對海洋的尊重與想像力。(圖／高雄港務分公司提供)

▲台灣港務公司董事長曾永暉(左)致贈高雄港繪本給高雄市各公私立國小，由高雄市政府教育局專門委員張紋誠(右)代表受贈。(圖／高雄港務分公司提供)

▲台灣港務公司總經理王錦榮(左)攜手小朋友張貼傳承小帆船，場面溫馨，傳遞城市記憶與港口文化。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司12日下午，在高雄港旅運中心，舉辦以高雄港旅運中心為主題的「灣灣的神奇旅行」兒童繪本新書發表會，期從高雄港出發與世界對話。台灣港務公司高雄港務分公司以高雄港旅運中心為主題的「灣灣的神奇旅行」兒童繪本新書發表會，是由台灣港務公司董事長曾永暉、總經理王錦榮與高雄港務分公司總經理王派峰共同主持，有高雄市政府教育局專門委員張紋誠、台灣港埠協會、高雄市社區教育協會、台灣港務公司高雄港職場互助教保服務中心等單位代表與會，以及親子家庭、高雄港教保中心師生齊聚一堂，共同見證港口文化，以繪本形式走進孩子生活的重要時刻。台灣港務公司董事長曾永暉表示，此一由台灣港務公司、高雄港務分公司等共同策劃，並出版以高雄港旅運中心為主題的「灣灣的神奇旅行」兒童繪本，以童趣視角描繪港口樣貌，透過溫暖生動的故事，引導幼童認識家鄉港口的功能與角色，深化對海洋與港埠文化的理解，以落實特色海洋教育向下扎根的理念，期將高雄港文化，以繪本形式走進孩子的生活領域。在會中，台灣港務公司董事長曾永暉致贈高雄港繪本給高雄市各公私立國小，由高雄市政府教育局專門委員張紋誠代表受贈。「灣灣的神奇旅行」兒童繪本新書發表會，由高雄港教保中心幼童帶來活潑可愛的「海底世界妙妙妙」表演揭開序幕，活動現場點綴著老幼共學手作的小帆船，並安排象徵「傳(船)承」意涵的儀式，將滿載祝福的小帆船張貼在高雄港旅運中心的主視覺牆面，祝福高雄港航運順利，郵輪業務蓬勃發展。台灣港務公司總經理王錦榮指出，「灣灣的神奇旅行」兒童繪本，以可愛的大郵輪「灣灣」與熱心的雄鯨為主角，帶領讀者走進高雄港旅運中心，認識郵輪進出港、碼頭靠泊，以及拖船、起重機、修船廠等各項分工合作的港口日常，書中亦融入高雄港多元地景，呈現貨櫃作業、軍艦守護海域安全及具代表性的港區建築，描繪出一座井然有序、充滿活力的港口城市，王錦榮並攜手小朋友張貼傳承小帆船，場面溫馨，傳遞城市記憶與港口文化。高雄港務分公司總經理王派峰說，台灣港務公司長期致力於港埠人才培育與港口文化推廣，期盼透過支持閱讀、教育與文化保存，讓高雄港旅運中心繪本成為下一代認識港口、走向世界的重要橋梁。王派峰並說，港口不僅是產業運作的重要節點，更承載城市發展的歷史記憶與文化價值，而隨著高雄港郵輪觀光近年持續成長，去(114)年國際郵輪到高雄港艘次達95艘，創下歷年次高紀錄，展現高雄港作為國際級郵輪旅運樞紐的發展成果，期盼透過繪本閱讀，讓孩子在潛移默化中理解港口如何連結城市與世界，培養對海洋的尊重與想像力。