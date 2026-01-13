我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市桃園區昨（12）日下午4點多發生疑似隨機攻擊事件，1名國小女學生從學校走出，突遭年約20多歲的陌生女子攻擊，甚至遭鎖喉、拖行。據了解，該女子近日與友人爭吵，情緒不穩，目前被警方安置在桃園療養院，後續將追究相關刑責。議員余信憲今（13）日晚間於臉書PO出監視器畫面表示，所幸當時有路過民眾見義勇為，立即出面制止，女學生才得以脫身，這不是意外，是隨機、無預警的街頭暴力，也想問為何桃園的學生，在放學回家的路上，要承擔這樣的風險。監視器畫面顯示，當時女學生遭到女子勒住脖子企圖拖走，拉扯過程有多名路人目擊，熱心騎士及路人趕緊上前制止，女學生才脫身跑進學校。余信憲指出，女學生當時被勒到臉色發白、幾乎無法呼吸，女子還試圖將她甩到地上，幸好現場有路過民眾出面制止，女學生才得以脫身、重新吸到新鮮空氣，隨後驚魂未定跑回學校，如果當時沒有熱心民眾出手，後果不堪設想。校方發表「給家長安全教育的一封信」，指事件雖造成孩童驚嚇，但在學務處老師安撫和護理師觀察身體狀況後，已由家長安全接回家。學校聲明也指出，事件發生於12日放學後，獲報後立即進行校安及社政通報，教育局及警政單位也提供協助，今（13）日已利用朝會，加強學童安全自保宣導，並請導師持續關心被攻擊學生的身心狀違抗，同時通知派出所及里辦公室加強校園周圍安全巡邏。