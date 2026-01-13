我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「花甲」取景古厝遭強拆，洪姓地主由律師沈淑宜陪同出面控建商以小吃大。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.13)

▲「花甲」取景古厝遭強拆，建商還發律師函要地主自行清運廢棄物，讓地主氣憤大罵吃人夠夠。（圖／地主提供）

▲「花甲」取景古厝遭強拆，洪姓地主控建商以小吃大擺棺抗議。（圖／地主提供）

台中大肚區洪姓家族百年古厝「敦煌堂」爆發拆除糾紛。洪姓地主今天在律師陪同下現身指控，古厝占地530坪，建商僅買下其中28坪，3年多前在未達成協議下，「以小吃大」，找來挖土機大肆拆除古厝。上月竟又寄存證信函，要他自行清運建築廢棄物」，他氣憤大罵「吃人夠夠」，在自家土地上擺空棺材抗議，並依法提起民事求償，。「敦煌堂」古厝已有二百餘年歷史，為保存歷史記憶與公共文化價值，政府曾於民國98年由內政部補助約720萬元，作為農村公共設施活化的重要文化場域，多年來，包括台劇「花甲男孩轉大人」等影視劇都曾到此拍攝取景，並因保留有第二次世界大戰彈孔紀念區，成為台中觀光打卡懷舊景點。3年多前，「敦煌堂」竟遭突襲。洪姓地主說，建商僅取得古厝基地28坪土地持分，且後續經歷分割完成，卻未經全體共有人同意下，「以小吃大」，3年多前一大早，僱來挖土機把古厝夷為平地。當時他曾試圖阻擋，對方竟稱「怪手都來了，還要商量什麼」，完全漠視文化資產保護價值。為此，他已依法提起民事求償，向相關人等請求損害賠償。此外，附近瑞井路85巷通行權也起爭議，該條私有道路建商僅持有約46%，其餘為洪家所有，在未簽署任何契約下，如今卻成為新建大樓上百戶住戶的聯外通道。事隔三年多，讓洪姓地主「舊事再提」的導火線，是去年底港姓地主收到律師寄發存證信函，要求他自行清理古厝拆除後的廢棄物。洪姓地主氣憤地說，房子是他們拆的，能賣的磚塊運走了，卻反過來要求受害人清理廢棄物，真是吃人夠夠。針對這椿糾紛案，台中市府表示，涉及私地私權糾紛，未介入。大肚區長楊明坤說明，當地為台中區監理所附近的瑞井里，多為洪姓宗族私有地，未介入民事訴訟糾紛接受委託律師沈淑宜表示，今日站出來不是為了指控個人，而是為了守住三條基本底線：一是文化資產不應為土地開發而被犧牲，二是任何人不應憑藉資源或影響力，任意使用他人私有土地。第三是行政權力的行使，必須接受社會與制度的有效監督，尤其建商是如何取得建造興建大樓，關係到行政責任和公共安全，因為私有道路未經全體共有人同意，為何台中市府可核發建造執照，應該有所交代。