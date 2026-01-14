我是廣告 請繼續往下閱讀

1月14日「日記情人節」！由來超甜蜜：不送巧克力、花束

情侶們會在當天送對方戀愛日記本，希望兩人可以在新的一年在日記本上紀錄生活點滴、心情等

送禮選擇不會是巧克力或者是昂貴的玫瑰花束，而會選擇精美鋼筆、日記本這些東西

▲日記情人節這天不送伴侶巧克力、花束，而是選擇精美的鋼筆、日記本等物，可以記錄下彼此的生活點滴。（示意圖／Unsplash）

2026年情人節時程來了！七夕情人節時間出爐：8月19日牢記

其中最重要、最浪漫的七夕情人節今年為國曆8月19日

📍2月14日（六）西洋情人節

📍3月14日（六）白色情人節

▲今年的七夕情人節為國曆8月19日，有伴侶、要告白的民眾自己牢記在行事曆上。（示意圖／取自photoAC）

📍8月19日（三）七夕情人節

今年第一個情人節來啦！今（14）日為「日記情人節」，這是源自於韓國的戀愛文化，在這天不會贈送給伴侶巧克力或者花束，而是會準備鋼筆、精美日記本等，希望對方可以與妳一起將心境、生活點滴都分享在日記本上。除此之外，今年的七夕情人節時間也已經出爐，為國曆8月19日，《NOWNEWS》也特別整理今年所有情人節時間，一文就能抓到告白時程！一般台灣人都知道2月14日是西洋情人節，不過在這之前，1月14日還有一個「日記情人節（Diary Day）」哦！這是源自於韓國的戀愛文化，顧名思義，如果已經有此習慣的人，就會把寫滿一年的日記本送給對方，真的超級甜蜜的啦！在日記情人節這天，如果沒有寫日記習慣的話，也可以把對另一半想說的話寫成卡片互相贈送，單身者也可以把愛意寫起來表白！祝有情人終成眷屬啦！然而每年的情人節其實有高達14個，台灣人最常過的就是白色情人節、西洋情人節以及七夕情人節，記者也特別為大家整理今年14個情人節時程表，你各位自己先牢記起來，要告白、要送禮、要結婚的儘早有心理準備。📍4月14日（二）黑色情人節📍5月14日（四）黃色與玫瑰情人節📍5月20日（三）網路情人節📍6月14日（日）親吻情人節📍7月14日（二）銀色情人節📍8月14日（五）綠色情人節📍9月14日（一）音樂情人節/相片情人節📍10月14日（三）葡萄酒情人節📍11月14日（六）橙色情人節/電影情人節📍12月14日（一）擁抱情人節