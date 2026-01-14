房市寒流發威，過去「閉眼買房都會賺」的賣房神話正式破滅！根據住商機構最新統計，六都售屋行情出現劇烈「南北翻轉」。2025年全台屋主售屋獲利平均縮水4.7%，其中受創最深的竟是前幾年漲勢兇猛的中南部地區，台中、台南、高雄獲利回吐幅度最高逾1成，反觀台北市屋主逆勢突圍，平均轉手獲利逼近500萬元，成為這波房市修正下的最大贏家。
📍重點摘要
⦁ 獲利縮水：全台售屋獲利平均減少4.7%，中南部成重災區，高雄獲利大減逾一成。
⦁ 資金北移：雙北展現強勁支撐力，台北市轉手獲利年增10.1%，穩坐獲利王。
⦁ 房市轉向：賣方市場告終，專家建議屋主適度讓利，買方可回歸機能成熟區。
昔日飆股變重災區？台中、高雄獲利回吐最兇
根據實價登錄資料統計2025賣房獲利金額，數據顯示「南溫北熱」態勢確立。過去幾年受惠於科技園區題材，台中高雄房價一路飆漲，但在2025年卻面臨獲利回吐的窘境。
其中，高雄市屋主平均轉手獲利從361.6萬元滑落至324萬元，跌幅達10.4%，成為六都中「最慘」苦主；台中市與台南市也難逃售屋獲利縮水命運，跌幅分別達9.5%與9.2%。
住商不動產企劃研究室公關襄理賴志昶分析，中南部房市過去幾年因台積電設廠等利多題材發酵，投資買盤過度堆疊，如今隨著大環境轉冷、追價力道減弱，若賣方急於脫手，勢必得在價格上大幅讓步，導致獲利空間被嚴重壓縮。
資金回防蛋黃區！雙北成最強「房市抗跌區」
相較於南部的慘跌，雙北市則展現了驚人的韌性，成為名符其實的房市抗跌區。數據顯示，台北市2025年平均轉手獲利高達492.5萬元，不僅金額居六都之冠，年增幅10.1%更是全台最高，屋主可說是「笑納」近500萬獲利；新北市也同步成長6.8%，平均獲利來到448.3萬元。
住商不動產台北市區經理錢思明指出，在市場不確定性增加時，資產族群傾向將資金撤回具備成熟機能、剛性需求強勁的都會核心區。雙北房價雖然基期高，但因人口支撐力強，反而成為資金避風港，證明了「地段」仍是房產保值的王道。
房市盤整期 專家：回歸剛性需求
面對六都售屋行情的劇烈分化，賴志昶提醒，房市已正式進入盤整期，屋主若有資金調度需求，應認知到獲利縮水已是大勢所趨，建議適度讓利、落袋為安。
對於購屋族而言，目前市場逐漸轉為買方市場，是積極議價的好時機，建議優先鎖定機能成熟的區域，避開過度炒作的重劃區，才能在波動的市場中立於不敗之地。
資料來源：實價登錄、住商機構
