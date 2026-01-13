我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著泰國大選腳步逼近，各政黨角力進入白熱化階段。泰國人民黨（People's Party）黨魁兼總理候選人納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）近日大動作召開記者會，一口氣公布了由39位專家組成的「人民政府」執政團隊名單。他不只端出政策牛肉，更向選民深情喊話，希望能打破「選誰都沒差」的政治冷感，強調這次選舉將是泰國擺脫舊政治泥淖的關鍵一戰。納塔蓬以總理候選人身分，親自介紹這支名為「人民政府」的39人影子內閣團隊，展現已做好隨時接手治理國家的準備。這份名單並非單純的政治酬庸，而是涵蓋了經濟、國家安全、生活品質以及政府體制改革等四大領域的專業人才。其中包括被視為財經智囊的絲麗肯雅（Sirikanya Tansakun）、專精政治運作的皮查（Phicharn Chaowapatanawong），以及威拉育（Veerayuth Kanchoochat）和德查拉（Decharut Sukkumnoed）等重量級人物。納塔蓬強調，這套陣容是為了落實新式治理模式而設計，目的是要徹底解決公務體系僵化問題，真正回應民眾需求。「請大家停止相信『選誰結果都一樣』這種說法。」納塔蓬在演說中激昂表示，這次選舉是泰國迎來改變的黃金機會。他重申，人民黨無論是在候選人素質、政策規劃還是具體的執行藍圖上，都已做足準備，有信心帶領泰國走出經濟停滯與社會對立的長期危機，實現永續發展。面對即將在2月8日登場的投票日，納塔蓬呼籲選民踴躍出門投票，將手中神聖的兩張選票（政黨票與區域立委票）都投給人民黨。此外，他也特別提到同步進行的憲法公投，希望民眾能投下贊成票，支持制定一部屬於人民的新憲法，為泰國的未來打下更堅實的民主地基。