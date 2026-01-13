我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選民調明（14）日登場，立委陳亭妃與林俊憲展開激烈對決。陳亭妃馬不停蹄深入基層傳統市場，籲鄉親守住電話寫歷史，誓言爭取成為台南首位女性市長，並再度力邀「扶龍王」立委王世堅南下助陣。兩人將於明天上午10點半參香祈福後，展開橫跨市區與永康的大規模車隊掃街。立委林俊憲則採取「強強聯手」策略，邀請剛在高雄市長初選勝出的立委賴瑞隆來到台南。賴瑞隆在完成激烈的「高雄四強決戰」並險勝出線後，第一站便獻給林俊憲，雙方在市區連線車掃，展現團結氣勢。兩人共同宣示將推動「南高連線、幸福實憲」，計畫未來串聯台南與高雄，攜手打造南台灣緊密合作的幸福生活圈。初選進入最後階段，台南戰局成為關注焦點，陳亭妃陣營主打「在地深耕、改變台南」，訴諸中間選民與基層支持；林俊憲陣營則打出「賴清德子弟兵、南高共榮」的口號。由於明日起將執行台南市關鍵民調，雙方人馬全面動員。這場「妃憲大戰」的最終勝負，不僅決定誰能代表民進黨對戰國民黨謝龍介，也影響民進黨派系間的政治角力。