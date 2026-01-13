我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨先前頻傳人口販運案，讓「賣豬仔」一詞成為當地揮之不去的陰影，近日網路上流傳一段驚悚影片，一輛行駛在街頭的機車拖車上，竟載著好幾個被關在「狗籠」裡的人，畫面曝光後立刻引發恐慌，不少網友看了頭皮發麻，擔心又是人蛇集團在運送肉票。當地警方獲報後不敢大意，火速介入調查，結果車主出面喊冤，解釋這全是誤會一場，但超離譜的理由仍讓外界聽了直搖頭。根據柬埔寨媒體《高棉時報》報導，這起事件發生在柬埔寨柴楨省巴域市（Bavet）。從網路上瘋傳的畫面可以看到，一輛改裝的機車拖車正行駛在大馬路上，後方載運的並非貨物，而是巨大的金屬鐵籠，籠子裡竟塞了好幾名大活人，就像是被捕獲的動物一樣無助。由於畫面實在太過衝擊，加上柬埔寨近年來詐騙園區負面新聞不斷，影片隨即在社群媒體炸鍋，許多人紛紛猜測這是否為販運人口的新手法。巴域市警察局接獲通報後，迅速鎖定並找到拖車車主。經警方查證，車上的籠子確實是車主自己製作來飼養動物用的狗籠。面對警方訊問，車主無奈解釋，當時是因為要載運工人同行，但拖車上的座位空間實在不夠坐，為了省事且圖個方便，只好「臨時安排」部份工人擠進空著的狗籠裡搭便車。車主強調這純粹是為了運輸方便，沒想到過程被路人拍下PO網，引發這麼大的誤會。儘管證實是虛驚一場，但這種危險又缺乏尊嚴的載人方式已引起官方關注。柴楨省政府發布通報表示，在聽取車主說明後，已對其進行嚴厲告誡，明確要求未來絕不可再用狗籠載人，以免造成社會恐慌與負面觀感。