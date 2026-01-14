我是廣告 請繼續往下閱讀

廢食用油不再是沒人要的垃圾，現在可是炙手可熱的「綠金」，隨著全球對環保能源的需求大增，俗稱「回鍋油」的廢食用油身價也跟著水漲船高，卻也因此衍生出價格哄抬與詐欺亂象。為此，身為全球第二大棕櫚油生產國的馬來西亞決定出手整頓，官方宣布將在今年第一季祭出廢食用油的「官方基準價」，要讓市場交易更透明，避免業者被當成肥羊宰。馬來西亞種植及原產業部長諾萊妮於13日出席「2026年棕櫚油經濟展望研討會」時證實這項消息。她表示，馬來西亞棕櫚油局（MPOB）預計在今年第一季就會公布這項官方指導價格，目的是為了替業者提供一個明確的價格依據，確保廢食用油的交易過程公平，杜絕不肖份子從中操弄價格或進行詐欺。這項新政策被視為馬國構建有序且永續的廢油市場關鍵一步。諾萊妮強調，棕櫚油局將持續強化治理體系，不僅要有價格基準，還會建立一套清楚的生產履歷追溯機制，確保這些回收來的油品都能受到安全且有序的監管。據了解，官方將會依據貿易商回報的在地交貨價格，來核定出最終的基準價。為什麼連廢油都要管？主因在於廢食用油如今用途廣泛，是提煉生質燃料與各類棕櫚油化工產品的重要原料。特別是近年來航空業積極推動減碳，各大航空公司紛紛提高「永續航空燃料」（SAF）的使用比例，導致作為關鍵原料的廢食用油需求井噴。根據官方統計，馬來西亞每年生產約1800萬至2000萬公噸的棕櫚油，其中有一半都製成了食用油，這些油品使用後的回收商機相當驚人，但也因此成為不法業者眼中的肥肉，迫使政府必須介入導正市場秩序。