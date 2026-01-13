我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16單座戰機6日夜航在花蓮豐濱外海失聯。海委會主委管碧玲今（13）日表示，搜救行動進入關鍵階段，國家海洋研究院研究人員啟用專業的「聽音陣列儀器」，協助空軍委託的專業船隻進行水下探測，目前已初步掌握黑盒子的定位範圍。國防部長顧立雄先前也已對外說明此項突破，為後續的打撈與搜救工作提供更精確的方向。管碧玲指出，海委會目前採取「水面與水下」雙管齊下的策略，海巡署部隊不分晝夜在海面上進行地毯式搜尋，國海院則全力支援水下搜索。考量到搜救任務的急迫性，國海院同仁目前已將聽音陣列儀器暫留在花蓮，全體研究人員心理上也持續處於備勤狀態，隨時準備應對海象變化與任務需求。搜救團隊至今仍鍥而不捨，雖然搜救環境艱辛，但海委會與國軍各單位「無法放棄希望」，管碧玲強調，大家的心始終懸著，希望能儘快尋獲辛飛官。她表示，所有人員都會全力以赴，直到找到飛官為止，也呼籲外界持續為搜救隊伍與辛飛官集氣祈福。