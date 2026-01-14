這不僅填補了台中南區高端運動場域的缺口，更標誌著「混合式訓練（Hybrid Training）」正式成為中部地區的運動新顯學。

▲重新定義運動價值：是健身，更是「能用得上的能力」 有別於坊間單純追求肌肉線條的健身房，梵帝仕主打「混合式訓練」。（圖／梵帝仕訓練學院提供）

伴隨著太鼓聲與11:11禮炮響起，座落於台中市南區復興北路、佔地三百坪的「梵帝仕訓練學院（VANTIX Training Academy）」，正式在1月11日上午啟用。現場匯集來自全台各地的運動協會代表、體育界人士與學界貴賓到場祝賀，共同見證這座結合專業格鬥技術與現代體能訓練的新型態場館誕生。十年磨一劍，從倉庫到國際級場館的創業路 「這座場館的構想，其實已經在我腦海中醞釀了十年。」梵帝仕執行長劉英達在開幕致詞時感性透露，梵帝仕選址於雙鐵共構與新興重劃區交會的南區生活圈，看準的不僅是人口紅利，更是現代人對於「高品質運動空間」的渴求。劉英達強調：「VANTIX 這個名字象徵前進與升級，我們希望這裡不只是揮灑汗水的地方，更是學員建立實力與自信的起點。」重新定義運動價值是健身，更是「能用得上的能力」 有別於坊間單純追求肌肉線條的健身房，梵帝仕主打「混合式訓練」，將拳擊、泰拳、踢拳等站立打擊技術，以及柔道、角力、柔術等摔技與地面控制技術，完美融合功能性體能訓練。針對混合式訓練的核心價值，劉英達在受訪時深入剖析：「運動不該只是為了流汗或外型，而是要變成一種『能用得上的能力』。」打破刻板印象：打造女性也能安心的「防身安全感」 走進梵帝仕，映入眼簾的是採光明亮、動線開闊的訓練空間，以及專業級擂台與大面積人工草皮區，完全顛覆大眾對格鬥道館「陰暗、汗味重、封閉」的刻板印象。針對日益增長的女性運動市場，梵帝仕更展現了細膩的場館設計與課程規劃。「我們特別重視『安全感與隱私感』。」劉英達表示，館內規劃了獨立且動線單純的女性更衣沐浴區，並透過明亮的環境設計降低壓迫感。在課程層面，梵帝仕的女性防身訓練並非強調與男性「蠻力對抗」，而是教導女性如何「保持距離」、「破壞對方平衡」並「爭取離開時間」。透過柔道與柔術的槓桿原理與控制技巧，讓女性即便在體型劣勢下，也能有效保護自己，真正落實全齡友善與性別友善的運動環境。培育未來運動人才的孵化基地 除了服務一般大眾，梵帝仕更將自己定位為運動產業的樞紐。未來學院將與各大賽事品牌及官方單位緊密合作，承辦訓練交流、示範活動與正式比賽。